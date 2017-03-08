Yaşar Büyükanıt taburcu oldu

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Kalp ritmi bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, tedavisinin ardından taburcu oldu. Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Büyükanıt, tekerlekli sandalye ile hastaneden çıktı. Basın mensuplarına el sallayan Büyükanıt, soruları yanıtsız bıraktı. (Metin Başar /İHA)
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