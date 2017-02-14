Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yaşanan acıları çamura yansıttılar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yaşanan acıları çamura yansıttılar

İzmir'de gittikleri seramik kursunda yaşadıkları acıları çamura yansıtan kadınlar, çalışmalarına 'çamurun gözyaşları' adını verdi.

İzmir'de gittikleri seramik kursunda yaşadıkları acıları çamura yansıtan kadınlar, çalışmalarına 'çamurun gözyaşları' adını verdi.
Gaziemir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki seramik kursunda, Türkiye gündemine ilişkin çalışmalar dikkat çekiyor. Ağrılıklı olarak kadın kursiyerlerin bulunduğu seramik kursunda dev bir asker postalı çalışması yapan Derya Yenerer, "Postal yere bastığında da kan damlıyor, çocuklarımız şehit olduğunda da kan damlıyor. Bu postalı yaparken gözyaşlarımı da akıttım" dedi.
Geçmişte kendisinin de tacize maruz kaldığını söyleyen Gülgün Çimen, "Çocukların acılarını yüreğimde hissediyorum. Geçen sene mülteci çocukların sorunlarını anlatmak için Aylan bebeğin çalışmasını yaptım. Dışarıda ağlayıp sonra çalışmama geri dönüyordum. Bu sene de beni çok etkileyen çocuk tacizi ve çocuk gelinler konusunu çalışmalarıma yansıttım" diye konuştu.

"KAN DAMLIYOR"
15 Temmuz darbe girişimi ve artan şehit haberleri nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Yenerer, yaptığı çalışmayı şu sözlerle anlattı:
"Maalesef bu yıl çok sayıda şehidimiz oldu. İki erkek çocuğu annesi olarak çok üzülüyorum. Postal, benim için iki şeyi ifade ediyor; darbe ve şehit askerlerimiz. Darbe her zaman için ülkelere zarar vermiştir. Kan damlıyor. Postal yere bastığında da kan damlıyor, çocuklarımız şehit olduğunda da kan damlıyor. Bu yıl bu yüzden postal çalışması yaptım. Yaparken gözyaşlarımı da akıttım. Bir ay önce gelinimizin kardeşi şehit düştü. Arkadaşlarımızın evlatları şehit oldu. Daha önceden farklı şehirlerden şehit haberi alıyorduk, şimdi mahallemize, ailemize kadar şehit acıları ile kavrulmaya başladık. Bundan sonraki çalışmalarımız artık barışı simgelesin. Hüzün olmasın. Obje bizimle kalmasa da olur, önemli olan mesajını vermesi."

"BENİM DE ACI TECRÜBELERİM VAR"
Seramik ile iki yıl önce tanışan iki çocuk annesi Gülgün Çimen de geçen yıl dünya gündemine oturan Aylan bebeği çamura yansıttı. Bu yıl da çocuk gelinler ve çocuk tacizi üzerine çalışmalar yapan Çimen, "Çocukların acılarını yüreğimde hissediyorum. O acıları çamurla dile getirmek istiyorum. Geçen sene mülteci çocukların sorunlarını anlatmak için Aylan bebeğin çalışmasını yaptım. Aylan bebeği çalışırken çok ağlamıştım. Dışarıda ağlayıp sonra çalışmama geri dönüyordum. Çalışırken 'çamurun gözyaşları' diye düşünüyordum. Birçok çalışmayı ağlayarak yaptım. Bu yüzden benim açımdan pek kolay olmadı" ifadelerini kullandı.
Kadınların yüzde 90'ının tacize maruz kaldığını söyleyen Çimen, "Tacizi öyle ya da böyle hepimiz yaşıyoruz. Benim de yaşadığım acı tecrübelerim var. Bunları çamurla gün yüzüne çıkarmak bana da terapi gibi geliyor. Ben yaşadığım şeylerden sonra yoluma devam etmeye çalışıyorum. Acı şeyler unutulmuyor ama bu sorunları birazcık da olsa insanlara anlatabiliyorsam huzurlu uyuyabiliyorum" dedi.
(Ceren Atmaca - Halil Karahan / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Akademisyen Necmiye Alpay'a 8 yıla kadar hapis istemi
Türkiye'de en fazla konut bu ilçede satıldı
Kıbrıs'ta 'Enosis' krizi sürüyor
Suriye'den Türk askerine ateş açıldı
O ülkede Sevgililer Günü yasaklandı
FETÖ operasyonunda 13 eski asker gözaltına alındı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı!
İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı!
Ukranya açıkladı! O üsse el koyduk
Ukranya açıkladı! O üsse el koyduk
Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi
Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi
Atilla Taş'a kötü haber! İki isimde ByLock çıktı
Atilla Taş'a kötü haber! İki isimde ByLock çıktı
MHP'de 4 isme ihraç!
MHP'de 4 isme ihraç!
Yeni hava durumu 34 ilde kar uyarısı! İstanbul'da saatlik...
Yeni hava durumu 34 ilde kar uyarısı! İstanbul'da saatlik...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Akademisyen Necmiye Alpay'a 8 yıla kadar hapis istemi
Akademisyen Necmiye Alpay'a 8 yıla kadar hapis istemi
Türkiye'de en fazla konut bu ilçede satıldı
Türkiye'de en fazla konut bu ilçede satıldı
Kıbrıs'ta 'Enosis' krizi sürüyor
Kıbrıs'ta 'Enosis' krizi sürüyor
Suriye'den Türk askerine ateş açıldı
Suriye'den Türk askerine ateş açıldı
O ülkede Sevgililer Günü yasaklandı
O ülkede Sevgililer Günü yasaklandı
FETÖ operasyonunda 13 eski asker gözaltına alındı
FETÖ operasyonunda 13 eski asker gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım: 25 Şubat'ta başlıyoruz
Başbakan Yıldırım: 25 Şubat'ta başlıyoruz
Çay bardaklarında uyuşturucu satışı
Çay bardaklarında uyuşturucu satışı
45 kişi hakkında 46 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
45 kişi hakkında 46 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Hakkari'de iş yerlerinin toplu kapatılması yasaklandı
Hakkari'de iş yerlerinin toplu kapatılması yasaklandı
Ankara'da uyuşturucu ve terör operasyonları: 171 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu ve terör operasyonları: 171 gözaltı
7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English