Yaşamın ve Evrenin Kökeni Konferansı gerçekleşti!

Adnan Oktar'ın onursal başkanı olduğu Teknik Bilim Araştırma Vakfı, dünyaca ünlü bilim adamlarını bir araya getirerek son bilimsel gelişmeler hakkında yine önemli bir çalışmaya imza attı.

21 Mayıs 2017 tarihinde Istanbul Ritz-Carlton Oteli'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 500 seyircinin katıldığı 2. Uluslararası Yaşamın ve Evrenin Kökeni Konferansında, dostluk mesajları ve katılımcıların arasındaki işbirliğinin devam etmesi ve insanlığa katkı sağlayacak şekilde bilimsel anlayışın gelişmesine fayda sağlaması temennileri vardı.

Konferans salonunun girişinde dikkati çeken en önemli detay, milyonlarca yıl öncesinden günümüze gelen fosillerin yer aldığı sergiydi.

Oturumun moderatörlüğünü Deik Başkanı Zuhal Mansfield üstlendi.

Öğle yemeği ve ikramlarla süslenmiş kahve molalarının yanı sıra Perküsyon Performansı ve ‘İstanbul Dans Factory'nin dans gösterisi de büyük bir ilgiyle izlendi ve seyircilerden büyük bir alkış aldı.

Konferans, genetik, biyoloji, paleontoloji, fizik, kimya ve astrofizik bilim dallarının “Yaşam nasıl başladı?” sorusuna ‘Yaratılış' şeklinde cevap verdiğini gösterdi.

KONFERANSA KATILAN BİLİM ADAMLARI

Prof. Dr. Fazale Rana

Biyokimya dalında uzmanlığı bulunan Prof. Dr. Fazale Rana, biyokimya, genetik, ve sentetik biyoloji alanında çalışmalar yapıyor. Yaratılışın bilimsel delilleri konusunda iki kitabı ve birçok makalesi, belgeseli, podcast'i bulunan Rana, çeşitli televizyon ve radyo röportajlarının yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinde 500'den fazla üniversitede, konferansta ve kilisede konuşma yaptı.

West Virginia Eyalet Koleji'nden kimya alanında derecesini aldıktan sonra Ohio Üniversitesi'nden kimya dalında doktora derecesi alan Dr. Rana iki kere Donald Clippinger Araştırma Ödülüne layık görüldü. Prof. Rana Virginia Üniversitesi ve Georgia Üniversitesi'nde hücre zarlarının yapısı konusunda doktora tezi hazırladı.

Yazdığı makaleleler Biochemistry, Applied Spectroscopy, FEBS Letters, Journal of Microbiological Methods ve Journal of Chemical Education gibi hakemli bilimsel dergilerde yayınlandı. Biyokimya dalında öğrenim görürken evrim senaryolarının hayatın başlangıcını açıklayamayacağını ve hayatın bir Yaratıcı tarafından var edilmiş olması gerektiğini anlayan Dr. Rana kendisini bu gerçeği insanlara anlatmaya vakfetti.

Prof Dr. Anjeanette "AJ" Roberts

Dr. Roberts'ın, Tulsa Üniversitesi'nden kimya ve Pennsylvania Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve hücre biyolojisi alanında doktora derecesi bulunuyor. Roberts 1997-2001 yılları arasında Yale Üniversitesi'nde viral patojenler ve aşılama üzerine çalışmalar yürüttü. 2006-2013 yılları arasında Virginia Üniversitesi mikrobiyoloji fakültesinde yardımcı profesör olarak çalıştı ve Mikrobiyoloji, İmünoloji, ve Bulaşıcı Hastalıklar Programının başkanlığını yaptı. 2013-2015 yılları arasında Yale, Rivendell Enstitüsünde misafir araştırmacı olarak faaliyetlerine devam etti.

Prof. Dr. Roberts, hakemli çeşitli bilimsel dergilerde 40'dan fazla makale yayınladı ve dünyanın dört bir yanında birçok ulusal ve uluslarası bilimsel konferansa katıldı. 2005 yılında bulaşıcı hastalıklar konusundaki araştırmaları dolayısıyla NIH Liyakat Ödülüne layık görüldü. Şu anda bilim ve dinin uyumu, biyokimyasal seviyede yaratılışın delilleri gibi konularda çalışmalar yürütüyor.

Jeff Gardner – The Picture Christians Projesi'nin Kurucusu ve Yöneticisi

2007 yılında, global insani yardım, medya ve iletişim şirketi olan Uluslararası Katolik Medya'nın eş kuruculuğunu yaptı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2013'te, toplumu dünyadaki Hıristiyanların hayatları konusunda eğitmek ve onlara özgü koşullara çözüm getirmeyi amaçlayan "Picture Christians Projesi'ni" başlattı. Jeff Gardner, sıklıkla Ortadoğu'ya seyahat eden, Irak, Suriye, Ürdün ve Mısır gibi ülkelere giderek Hıristiyanlarla, mültecilerle ve terör mağdurlarıyla görüşerek, onların yaşantılarını belgelendiren ender fotoğrafçı ve medya uzmanlarından biri.

Gardner'ın yazıları ve fotoğraf çalışmaları çok sayıda ulusal ve uluslararası basın ve yayın organında yayınlanıyor ve kendisi sıklıkla EWTN, Relevant Radio, National Catholic Register, Aletia, Conservative Review, Newsmax, Fox News ve Sean Hannity gibi çeşitli yayın organlarına ve yayın sitelerine Ortadoğu uzmanı olarak katılıyor.

Dr. Carlo Alberto Cossano

Carlo Alberto Cossano Sağlık Informatiği Projesi Yöneticisi, klinik patoloji analiz laboratuvarı ve patolojik anatomi laboratuvarı bilgi sistemlerinde uzmanlığı var. İtalya'da Dedalus Healthcare Systems Group'da görev yapıyor.

Psikiyatrist Dr. Paolo Cioni

Paolo Cioni, uzun süreli hastane ve akademik deneyimi olan İtalyan bir psikiyatristtir. Psikiyatri dalında tüm önde gelen İtalyan editörlerle birlikte birçok yayını vardır. En son çalışması İngilizce olarak yayınlanan ‘Paranoya: Liderlik ve Başarısızlık Arasında (CreateSpace, 2015)'dır ve paranoya konusuna, bireysel psikiyatrik seviyeden girip konuyu daha sonra sosyoloji ve politika seviyesinde incelemiştir.

Dr. Fabrizio Fratus

İtalyan Sosyolog. Doktora tezini “Bilimsel Yaratılışçılık” ve “Yaşamın ve İnsanın Kökeni hakkındaki yeni bilimsel buluşlar” konusunda yaptı. Şu anda toplumdaki ahlaki yozlaşma, aile kurumunun giderek bozulmaya uğraması, yalnızlığın artması gibi konularda halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan aktiviteleri var. Bu çalışmaları gençlerden oluşan ekibiyle birlikte gerçekleştiriyor.

İtalya'da Anti-Evrimci komiteyi kurdu. Bu konuda 5 kitabı var, bu kitaplardan bazılarının isimleri şöyle:

• Allah mı? Darwin mi?

• Mit mi Gerçek mi? Evrim Yalanı

• Bilim ve İnanç