Yaşam Vadisi'nin açılışına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde İstanbul'un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi'nin ilk etabının açılış törene katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde İstanbul'un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi'nin ilk etabının açılış törene katıldı.

1 milyon metrekare büyüklüğü ile İstanbul'un en yeşil ve en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi'nin ilk etabı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte golf arabasına binerek 1000 metrelik alanı gezdi. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yaşam Vadisi içerisinde bulunan Rauf Denktaş anıtına çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu daha sonra Yaşam Vadisi içerisinde Japon Bahçesini ziyaret ederek Koto müzik dinletisine katıldı. 1000 metrelik Türk Bayrağı'nın açıldığı Yaşam Vadisi Açılış Töreni'nde Atatürk ile birlikte Bandırma Vapuru'nda yola çıkan ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen 25 askerin isimleri sahnede okunarak anılmış oldu.

Sahneden konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ın önemini aktararak, "Belki de Türkiye'mizin en sıkıntılı anından umuda yürüdüğü ve belki de Samsun'a ayak bastığı gün Türkiye'nin bütün sıkıntılarının içinde bulunan halk ile beraber umuda yürüdüğünün başlangıcının yıl dönümü. Bana neden bu açılışı 19 Mayıs'ta tertip ettiğimi sordular. Bende dedim ki Atatürk'ün gençliğe hitabesinin 'Ey Türk gençliği birinci vazifen' diye başlar. Bende cumhuriyetin ve Atatürk'ün bir genci olarak Türkiye'mizin bu güzel köşesinden bir taneninin mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedim. Onun için 19 Mayıs'ta açılışı tertipledik" dedi. Başkan İmamoğlu, konuşmasının devamında yapılan projelerin bir kısmından bahsederek, "Biz iş olsun diye temel atmayacağız. Biz sadece açılış kapanış törenleri yapmayacağız. İnsanlar hizmet adına, yaşadıkları yerlerde ihtiyaç ne ise onu yerine getirmek adına söz verdiğimiz tarihlerde sözümüzü yerine getireceğiz" diye konuştu.

Yaşam Vadisi açılış töreninde konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçmişte bu ülkeye hizmet etmiş herkesi saygı ile anmak zorundayız. Doğu Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan göçmez köyünde dünyaya geldim ben. 7 kardeşiz. Üniversiteyi yetim okuyan tek kişi benim. Ama Cumhuriyet'in sayesinde devletin en önemli makamlarına geldim, milletvekili oldum. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanıyım. Nasıl Cumhuriyet'i savunmam" dedi.

Yozlaşan bir toplumda barış olmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yozlaşan bir toplumda düşünceyi ifade etme özgürlüğü olmaz. Yozlaşan bir toplumda basın özgürlüğü olmaz. Yozlaşan bir toplumda mahkemeler adalet dağıtamaz. Bugün örneğini gördük. 19 Mayıs Bayram sevincimizi bile kursaklarımızda bırakmak istiyorlar. Bir gazetenin üzerine her türlü baskı ile geliyorlar. Sözcü gazetesinden ne istiyorsunuz? Dik duruyor, onurlu duruyor onun için. Yazarları birilerinin önüne boyun eğmedi onun için" şeklinde konuştu.

Bütün gecekonduların olduğu yerde kreşlerinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Anneleri çocuklarını güven içinde kreşlere getirir. Buralara bırakırlar. Halkın istediği her talebi bizim belediyeler dikkate almak zorundadır. Onlara bir şey daha söyledim. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız. CHP'ye oy versin ya da vermesin. Bütün herkese eşit hizmet götüreceksiniz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu ile birlikte Yaşam Vadisi'nin açılış kurdelesini kesti.

Beylikdüzü Belediyesi'nin Yıldız Eseri olarak ortaya çıkan Yaşam Vadisi, 10 yıllık özleme de bugün son verdi. 19 Mayıs coşkusu ile bir dizi etkinlik içinde açılışı yapılan vadi aynı zamanda Türkiye'ye örnek teşkil etmesi bekleniyor.

