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Yaşam sizi delirttiyse kaçış: Deliismail Çiftliği
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Yaşam sizi delirttiyse kaçış: Deliismail Çiftliği

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal yaşama ve doğal gıdalara talep arttıkça birbirinden çekici seçenekler daha sık gündeme geliyor.

Muğla'nın güzel ilçesi Milas'ta bulunan Ayşe Deliismail Çiftliği ise çiftliğin özel üretimi olan yüzde yüz doğal besinlerin yanı sıra lezzet serüvenleri yaratmaya açık mutfağı, gerçek dinginliği hissettiren eşsiz atmosferi, huzurlu konaklama mekânları ve maneji ile unutulmaz bir yaşam deneyimi vaat ediyor.

Bir aile çiftliği olarak ilk çubuğu 2011 yılında dikilen ve 2012 yılından itibaren her ayrıntısı özenle planlanarak hayata geçirilen, Milas'ın Kayadere Mahallesi sınırları içerisinde, denizden 300 metre yükseklikteki 175 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. Genelde Ege'nin özelde ise Milas'ın muhteşem doğasının sunduğu bütün zenginlikler, Durmay Ailesi'nin sahibi olduğu çiftlikte insanların, hayvanların ve bitkilerin yararına sürekli geliştiriliyor. Doğal hayata o denli büyük bir önem veriliyor ki çiftlikteki bütün yapılar araziden çıkarılan taşlarla örülüyor, masa ve sandalyeler ise hayatları sona ermiş olan ağaçlardan el emeğiyle yapılıyor.

YÜZDE YÜZ DOĞAL

Yüzde yüz doğal tarım uygulamalarından ödün verilmeyen çiftlikte tam 700 zeytin ağacı bulunuyor. Ege Bölgesi'nin paha biçilmez değeri olan Memecik cinsi zeytin ağaçlarının zeytinlerinden modern yöntemlerle ve el değmeden soğuk sıkma zeytinyağı üretiliyor. Çiftlik mutfağının yanı sıra İstanbul Acarkent'te bulunan ve çiftlikle aynı ismi taşıyan restorandaki yemekler, kahvaltılık ve atıştırmalıklarda da bu özel üretim zeytinyağı kullanılıyor. Şık şişelerde servis edilen çiftliğe ait markalı zeytinyağının, ancak bu kullanımlardan arta kalan miktarı satışa sunuluyor.

Ağaçlandırma çalışmalarının durmaksızın devam ettiği çiftlikte, kuruluş sırasında dikilmiş olan 2 bin 700 ceviz ağacı bulunuyor. Tıpkı zeytin ağacı bakımı ve zeytin hasadı gibi ceviz ağaçlarının bakımı da Milas Ziraat Fakültesi'nden öğretim üyelerinin danışmanlığında sürdürülüyor. Durmay Ailesi, hasadı önümüzdeki yıl yapılacak olan cevizlerle yüzde yüz doğal ürünler yelpazesine yeni üyeler katmaya hazırlanıyor.

BİTKİLER DE HAYVANLAR DA ÖZGÜR

Ege'ye özgü turp otu, çintar mantarı, kuzukulağı, yabani kuşkonmaz, yabani semizotu gibi yenilebilir otların sere serpe boy attığı çiftliğin 2,5 dönümlük bostanında ise mevsimlik sebzeler yine doğal tarım yöntemleriyle yetiştiriliyor. Çiftliğin şirin restoranındaki her yiyecek ve yemek, bu bitki zenginliğinin ürünleriyle lezzetlerine lezzet katılarak hazırlanıyor.

Yüzden fazla hayvanın bulunduğu çiftlikte koyun, keçi ve ineklerin sütlerinden peynir ve yoğurt çeşitleri, tavuk, ördek ve kazlardan da yumurtalaryüzde yüz doğal ve katkısız olarak elde ediliyor. Çiftliğin hayvanlara yaklaşımı ise benzersiz: Hiçbir hayvan asla kesime gitmiyor, hayatının sonuna kadar özgürce yaşıyor.

GERÇEK PEYNİRLER, DOĞAL ÜRÜNLER

Durmay Ailesi'nin çiftlik tutkusu kadar yoğun olan süt ürünleri merakı, yine çiftliğin ismini taşıyan özel ürünler olarak masalardaki yerini alıyor. Tereyağı ve beyaz, lor, dil, örgü, taze kaşar, otlu peynir olarak ortaya konan bu ürünlerin yanı sıra toprağa gömülerek birkaç yıl bekletilerek yapılan küp peyniri Ayşe Deliismail Çiftliği'nin özel peynirleri imzasını taşıyor.

Reçeller, kompostolar, nar ekşileri ve zeytinyağlı sabunlarla giderek genişleyen çiftliğin doğal ve özgün ürünler yelpazesinin en önemli özelliği, bu ürünlerin ancak kullanım fazlası olanlarının satışa sunulması. Bu anlamda "specialedition" niteliği taşıyan ürünlerinden yararlanmanın, o eşsiz lezzetleri tatmanın en iyi yolu Milas'taki çiftlik ile İstanbul Acarkent'teki restorana misafir olmak.

VE ATLAR!

Ayşe Deliismail Çiftliği tesislerinin yöneticisi Serin Durmay'ın çocukluğundan beri vazgeçilmez tutkusu olan binicilik, Milas'taki çiftliğin fark yaratan bir unsuru olarak konukları büyülüyor. Son derece profesyonel olarak düzenlenen ve profesyonel biniciler eşliğinde at binme derslerinin de verilmeye başlandığı manejde halihazırda iki at, iki Pony ve bir de Midilli bulunuyor. Böylece yalnızca büyüklerin değil çocukların da bu harika deneyimi yaşaması sağlanıyor.

Ege'nin muhteşem doğasının orta yerindeki çiftliği'nin vaat ettiği doğal yaşamı deneyimlemek için rezervasyon yaptırmak şart. Konaklamak için sadece iki dairenin bulunduğu çiftlik, bambaşka bir hafta sonu yaşamak isteyenler için ise yeterince alana ve olanağa sahip. Çiftliğin sunduğu lezzetlerin tadını çıkararak Milas'taki doğal yaşama hazırlanmak için ise İstanbul Acarkent'teki aynı isimdeki restoranı'na uğramak yeterli.
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