Yaşam mücadelesi veren Enis'e yardım eli

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve uzun süredir Isparta'da tedavisi devam eden 20 aylık Enis Işık için Dalaman'da kermes düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve uzun süredir Isparta'da tedavisi devam eden 20 aylık Enis Işık için Dalaman'da kermes düzenlendi.

Enis'in ambulans uçakla İngiltere'ye giderek, uzun süreli uzman bakımına ihtiyaç duyulan tedavisinin başlaması için gereken 30 bin pound bir bağış sitesi üzerinden toplanıyor. Kampanya çerçevesinde annesi Ayla Işık'ın İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı Bahçeşehir Koleji, okul idaresi ve aile birliğince, okul bahçesinde kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelirin Enis'in İngiltere'de yapılacak tedavisi için harcanacağı öğrenildi.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan kermesi ziyaret ederek, Enis'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tedavi için gereken miktarın büyük bir bölümünün kısa sürede toplanmış olmasının Türk milletinin dayanışma ruhu ile hareket ettiğinin önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Kaymakam Güldoğan, "yavrumuz inşallah kısa sürede şifa bulur ve ailesi ile yaşamına mutluluk içinde devam eder. Bu etkinlikte gösterdikleri dayanışma ruhu için emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Dalaman Bahçeşehir İlköğretim Okulu, aile birliği başkanı Zeynep Keskin ise şunları dile getirdi; "Okulumuz öğretmenlerinden Ayla hanımın oğlu Enis, üzücü bir kaza geçirdi. Tedavisi için gerekli olan parayı tamamlamak amacı ile bu kermesi düzenledik. Çevreden, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden çok büyük destek gördük. Okul kurucumuz Tarık bey, müdürümüz Abdullah bey ve okul aile birliği olarak bu etkinliği düzenlemeye karar verdik. Enis'in tedavisi için 30 bin pounda ihtiyaç vardı. Isparta'da tedavi görüyor. Ambulans uçak ile İngiltere'ye gitmesi gerekiyor. Annesinin ne olursa olsun çocuğumdan vazgeçmeyeceğim sözü üzerine bu harekete başladık. İyi yaptığımızı düşünüyorum. Katılım çok güzel oldu"

(Cihat Cura/İHA)