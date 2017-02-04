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Yasaklı ülkelerin yolcuları ABD'ye alınmaya başlandı
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Yasaklı ülkelerin yolcuları ABD'ye alınmaya başlandı

ABD'nin Seattle eyaletinde bir yargıcın Başkan Donald Trump'ın, 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik başlattığı vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurmasının ardından, Atatürk Havalimanı'nda yasaklı ülkelerin yolcuları sorunsuz şekilde ABD'ye gitmeye başladı.

ABD'nin Seattle eyaletinde bir yargıcın Başkan Donald Trump'ın, 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik başlattığı vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurmasının ardından, Atatürk Havalimanı'nda yasaklı ülkelerin yolcuları sorunsuz şekilde ABD'ye gitmeye başladı.
ABD Başkanı Donald Trump'un ülkeye göçmen girişlerinin sınırlandırılmasına ilişkin tasarıyı imzalamasının ardından tartışmalar devam ederken, karara ilişkin yeni haber Seatlle eyaletinden geldi. ABD Başkanı Trump'ın 7 ülkeye yönelik başlattığı seyahat yasağının Seatlle eyaletindeki federal yargıç James Robart tarafından 'anayasaya aykırılık' kararıyla durdurulmasının ardından karar kapsamındaki Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemenli yolcular ABD'ye alınmaya başlandı.

YASAKLI YOLCULAR ABD'YE ALINMAYA BAŞLANDI
Bu kapsamda Türkiye üzerinden ABD'ye gidecek yolculara da sevindirici haber geldi. Geçtiğimiz haftadan beri ABD'ye gitmekte sorun yaşayan söz konusu ülkelerin yolcuları bugünden itibaren Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye gerçekleştirilen uçaklara sorunsuz binmeye başladı. Kararın durdurulmasının ardından bazı havayolu şirketlerinin Atatürk Havalimanı'ndan New York, Washington, San Fransisco ve Los Angeles'a düzenleyeceği seferleri için terminale gelen yolcuların bilet işlemleri sorunsuz olarak yapıldı. ABD'ye giriş yasağı uygulanan bazı ülke vatandaşlarının bulunduğu yolcular, kararın geçici olarak durdurulmasının ardından kontroller sırasında herhangi bir sorun yaşamadı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeye yönelik başlattığı ABD'ye giriş yasağı kapsamında nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda 28 Ocak'ta 10, 29 Ocak'ta 42, 30 Ocak'ta 4, 31 Ocak'ta ise 2 olmak üzere 58 kişi ABD'ye giden uçaklara alınmamıştı.
(Ferhat Yasak / İHA)
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