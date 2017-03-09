Yasak İsviçre'ye sıçradı: Toplantısı iptal edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zürih'te yapacağı toplantı, otel tarafından iptal edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zürih'te yapacağı toplantı, otel tarafından iptal edildi.

İsviçre Devlet Televizyonu SRF tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zürih'te bugün yapacağı toplantı iptal edildi. Toplantının yapılacağı yer olan Hilton Otel tarafından iptal edildiği duyuruldu.

Hilton Oteli Yönetimi, 'güvenlik endişesi duydukları için' toplantıyı iptal ettiklerini açıkladı.

