Yasa dışı bahis operasyonunda 26 gözaltı

Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26 kişi gözaltına alınırken, bahis oynatılan bilgisayar ve yazıcılara da el konuldu.

Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26 kişi gözaltına alınırken, bahis oynatılan bilgisayar ve yazıcılara da el konuldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, devletin zarara uğratılması ve haksız kazancın önüne geçilmesi için yasa dışı bahis oynatanlara göz açtırmıyor. Bu kapsamda Toroslar ilçesine bağlı Halkkent ve Güneykent ile Akdeniz ilçesine bağlı Mevlana, Yeni Mahalle, Nusratiye, Çamişerif ve Selçuklar mahallelerinde yasa dışı bahis oynatıldığını tespit eden ekipler, bir süre bölgede izleme yaptı. Yapılan çalışmanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 26 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, şahıslarla birlikte 32 bilgisayar, 1 kamera, 4 cep telefonu ve 10 yazıcıya da el koydu.

(Koray Ünlü / İHA)