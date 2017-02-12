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Yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
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Yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla Yüreğir ilçesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleriyle birlikte 100 polisin katıldığı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Kafelerde yapılan aramalarda 17 bilgisayar, 6 barkod okuyucu, çok sayıda cep telefonu ve kuru sıkıdan bozma tabanca ile yaklaşık 3 bin lira tutarındaki paraya el konuldu. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
(Fatih Keçe / İHA)
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