08.09.2017 21:39 Yasa dışı avcılık yapan tekneye 24 bin lira ceza

Zonguldak'ta yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı, trol ağ ve donanımını denize bırakarak deniz kirliliği yaptığı tespit edilen teknenin kaptanı ve personeline 24 bin 532 lira idari para cezası uygulandı. Zonguldak'ta yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı, trol ağ ve donanımını denize bırakarak deniz kirliliği yaptığı tespit edilen teknenin kaptanı ve personeline 24 bin 532 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Kdz. Ereğli ilçesi Çavuşağzı mevkisi Teflenli burnu önlerinde bir trol teknesinin yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı, sahil güvenlik botunu fark etmesi sonrasında da trol ağ ve donanımını denize bırakarak deniz kirliliği yaptığı tespit edildi. Tekne kaptanı ve personeline 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36. maddesi gereği 23 bin 285 lira, 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. maddesi gereği bin 247 lira olmak üzere toplamda 24 bin 532 lira idari para cezası uygulandı.

(Vedat Kılıç / İHA)

