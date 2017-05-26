Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yaş pasta yerine çiğköftenin üzerindeki mumları üfledi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yaş pasta yerine çiğköftenin üzerindeki mumları üfledi

Şanlıurfa'da 49 yaşına giren adam, eşi ve arkadaşları tarafından hazırlanan sürpriz doğum gününde yaş pasta yerine çiğköftenin üzerine konulan mumları üfledi.

Şanlıurfa'da 49 yaşına giren adam, eşi ve arkadaşları tarafından hazırlanan sürpriz doğum gününde yaş pasta yerine çiğköftenin üzerine konulan mumları üfledi.
Şanlıurfa'da 49 yaşına giren Yasin Bülte için eşi ve arkadaşları tarafından farklı bir doğum günü kutlaması hazırlandı. Eyyübiye ilçesinde oturan Yasin Bülte için sürpriz doğum günü partisi hazırlamak isteyen Habibe Bülte, eşinin arkadaşlarından yardım istedi. Evde toplanan bazı arkadaşları hazırlık yaparken diğer arkadaşları ise Yasin Bülte'yi başka bir yere götürerek eve gitmemesi için oyaladı.

KAPIYI AÇINCA SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI
Çifköfteyi yoğurup hazırlıkları tamamlayan arkadaşları, Yasin Bülte'yi arayarak eve gelmesini istedi. Misafir odasına giren Yasin Bülte, hazırlanan doğum günü sürpriziyle neye uğradığını şaşırdı. Bir yandan "İyiki doğdun" diyen arkadaşları, diğer yandan ise tepsinin içindeki çiğköftenin üzerine yerleştirilen mumları üflemesini istedi. İlk önce doğum günü sürprizini hazırlayan eşi Habibe'nin alnını öpen Bülte, daha sonra arkadaşlarına sarılıp çiğköftenin üzerindeki mumları üfledi.

HEDİYE PAKETİNDEN GÜVERCİN ÇIKTI
Yasin Bülte için sıra dışı bir doğum günü partisi hazırlayan arkadaşları, kendisine en sevdiği hediye olan bir çift güvercin de hediye etti. Bıçakla kestiği çiğköfteyi arkadaşlarıyla birlikte yiyen Bülte, kendisi için hazırlanan özel günü hiç unutmayacağını söyleyerek Şanlıurfa'nın çiğköfte şiirini okudu.

"YAŞ PASTA İLE DEĞİL ÇİĞKÖFTE İLE KUTLAMAK İSTEDİK"
Arkadaşlarına bu doğum günü sürprizi için teşekkür ettiğini söyleyen Yasin Bülte, "İnanın bu yıl doğum günümü unutmuştum. Bu organizasyonu hazırlayan eşime ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.
Yasin Bülte'nin arkadaşlarından Mehmet Kırboğa ise "Bugün burada arkadaşımız Yasin Bülte ağabeyimizin doğum gününü kutlamak için toplandık. Biz arkadaşımız Yasin'in doğum gününü yaş pasta ile değil de Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerinden olan çiğköfteyle kutlamaya kara verdik. Şimdiden doğum gününü kutlar, nice yıllar dilerim" şeklinde konuşurken diğer arkadaşları ise sosyetik doğum günü kutlaması yerine Şanlıurfa'ya özgür bir şekilde doğum gününü kutladıklarını belirtti.
(Bekir Basmacı /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Mustafa Ceceli eşinden boşandı
Aydınlı öğretmen NASA'da astronot eğitimine gidecek
G7 zirvesi İtalya'da başlıyor
15 Temmuz şehitleri anısına Gökpınar Gölü'ne tüplü dalış
Bitlis'te mayın patladı: 1 asker yaralı
Yılandan korkmak yerine yerden yere vurdu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!
Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Bakan Soylu: 25 kez gözaltına alınmış bu nasıl akademisyen?
Bakan Soylu: 25 kez gözaltına alınmış bu nasıl akademisyen?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Mustafa Ceceli eşinden boşandı
Mustafa Ceceli eşinden boşandı
Aydınlı öğretmen NASA'da astronot eğitimine gidecek
Aydınlı öğretmen NASA'da astronot eğitimine gidecek
G7 zirvesi İtalya'da başlıyor
G7 zirvesi İtalya'da başlıyor
15 Temmuz şehitleri anısına Gökpınar Gölü'ne tüplü dalış
15 Temmuz şehitleri anısına Gökpınar Gölü'ne tüplü dalış
Bitlis'te mayın patladı: 1 asker yaralı
Bitlis'te mayın patladı: 1 asker yaralı
Yılandan korkmak yerine yerden yere vurdu
Yılandan korkmak yerine yerden yere vurdu
İki işçi toprağa gömüldü: O anlar kamerada
İki işçi toprağa gömüldü: O anlar kamerada
Darbe Komisyonu Başkanı Petek'ten flaş açıklama
Darbe Komisyonu Başkanı Petek'ten flaş açıklama
Bakan Soylu duyurdu: PKK'ya ağır darbe!
Bakan Soylu duyurdu: PKK'ya ağır darbe!
FETÖ'nün mali yapısına operasyon: 12 gözaltı
FETÖ'nün mali yapısına operasyon: 12 gözaltı
Dicle'de çatışma: 2 asker yaralandı
Dicle'de çatışma: 2 asker yaralandı
Çukurca'da patlama! Şehit ve yaralı askerler var
Çukurca'da patlama! Şehit ve yaralı askerler var

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English