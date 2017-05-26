Yaş pasta yerine çiğköftenin üzerindeki mumları üfledi

Şanlıurfa'da 49 yaşına giren adam, eşi ve arkadaşları tarafından hazırlanan sürpriz doğum gününde yaş pasta yerine çiğköftenin üzerine konulan mumları üfledi.

Şanlıurfa'da 49 yaşına giren adam, eşi ve arkadaşları tarafından hazırlanan sürpriz doğum gününde yaş pasta yerine çiğköftenin üzerine konulan mumları üfledi.

Şanlıurfa'da 49 yaşına giren Yasin Bülte için eşi ve arkadaşları tarafından farklı bir doğum günü kutlaması hazırlandı. Eyyübiye ilçesinde oturan Yasin Bülte için sürpriz doğum günü partisi hazırlamak isteyen Habibe Bülte, eşinin arkadaşlarından yardım istedi. Evde toplanan bazı arkadaşları hazırlık yaparken diğer arkadaşları ise Yasin Bülte'yi başka bir yere götürerek eve gitmemesi için oyaladı.



KAPIYI AÇINCA SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI

Çifköfteyi yoğurup hazırlıkları tamamlayan arkadaşları, Yasin Bülte'yi arayarak eve gelmesini istedi. Misafir odasına giren Yasin Bülte, hazırlanan doğum günü sürpriziyle neye uğradığını şaşırdı. Bir yandan "İyiki doğdun" diyen arkadaşları, diğer yandan ise tepsinin içindeki çiğköftenin üzerine yerleştirilen mumları üflemesini istedi. İlk önce doğum günü sürprizini hazırlayan eşi Habibe'nin alnını öpen Bülte, daha sonra arkadaşlarına sarılıp çiğköftenin üzerindeki mumları üfledi.



HEDİYE PAKETİNDEN GÜVERCİN ÇIKTI

Yasin Bülte için sıra dışı bir doğum günü partisi hazırlayan arkadaşları, kendisine en sevdiği hediye olan bir çift güvercin de hediye etti. Bıçakla kestiği çiğköfteyi arkadaşlarıyla birlikte yiyen Bülte, kendisi için hazırlanan özel günü hiç unutmayacağını söyleyerek Şanlıurfa'nın çiğköfte şiirini okudu.



"YAŞ PASTA İLE DEĞİL ÇİĞKÖFTE İLE KUTLAMAK İSTEDİK"

Arkadaşlarına bu doğum günü sürprizi için teşekkür ettiğini söyleyen Yasin Bülte, "İnanın bu yıl doğum günümü unutmuştum. Bu organizasyonu hazırlayan eşime ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Yasin Bülte'nin arkadaşlarından Mehmet Kırboğa ise "Bugün burada arkadaşımız Yasin Bülte ağabeyimizin doğum gününü kutlamak için toplandık. Biz arkadaşımız Yasin'in doğum gününü yaş pasta ile değil de Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerinden olan çiğköfteyle kutlamaya kara verdik. Şimdiden doğum gününü kutlar, nice yıllar dilerim" şeklinde konuşurken diğer arkadaşları ise sosyetik doğum günü kutlaması yerine Şanlıurfa'ya özgür bir şekilde doğum gününü kutladıklarını belirtti.

(Bekir Basmacı /İHA)