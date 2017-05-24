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Yaş çay taban fiyatı cuma günü belli oluyor
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Yaş çay taban fiyatı cuma günü belli oluyor

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, yaş çay kampanyasını değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantının sürdüğü sırada telefonla arayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 yılı yaş çay taban fiyatının cuma günü açıklanacağını bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, yaş çay kampanyasını değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantının sürdüğü sırada telefonla arayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 yılı yaş çay taban fiyatının cuma günü açıklanacağını bildirdi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, 3 mayıs tarihinde başlayan yaş çay kampanyası döneminde şuan kadar 71 bin ton yaş çay aldıklarını belirterek günlük 8 bin 700 ton işleme kapasitesine ulaştıklarını söyledi. Elektrik kesintileri nedeniyle zaman zaman kapasite düşüklüğü yaşadıklarına dikkat çeken Sütlüoğlu, üreticilerin çay hasadı için aceleci davranmamaları uyarısında bulunarak "Çaylar çok taze ve kartlaşma riski yok. Özel sektörün çöl toprağının suya susamışlığı kadar çaya ihtiyacı var. Vatandaş ucuza çayını vermesin. Böyle olursa özel sektör çay fiyatını yukarı çekecektir. Vatandaş ucuza çay alana çay verdiğinde onlarda ucuza çay alıyor. Özel sektöre taban fiyatın altında çay almayın uyarısı yapıyoruz. Bazı özel sektör vatandaş sıkıştığında fiyatları aşağıya çekiyor. Bu ahlaki ve etik değil. Bunun çözümü vatandaşın çay vermemesidir. Üretici paniğe kapılmasın, acele etmesin. Biz taahhüt ettiğimiz çay kotasını alacağız. Önümüzde Ramazan ayı var diye acele ediliyor. Ramazan güzel bir aydır. Ramazan'da çalışılmaz diye bir şey yok. Bu acelecilikten vazgeçelim. Fırsatçı bazı özel sektör temsilcilerine fırsat vermeyelim. Çayı değerinde alıyorsa özel sektöre çay versin. Fiyatı düşürdüyse vermesin" dedi.

"MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMINDA TORPİL YOK"
ÇAYKUR'a alınacak bin 500 mevsimlik işçi için 28 bin 453 kişinin başvuruda bulunduğunu ifade eden Sütlüoğlu, "İşçi alımı adalet zemininde noter huzurunda ve yerel televizyonların canlı yayınla yapılacak. Kim bu kuradan çıkarsa işe o girecek. Hiç kimseye torpil yapılmayacak. Ben dahil kimsenin böyle bir imkanı olmayacak. Kimse torpil aramasın" uyarısında bulundu.
Yaş çay taban fiyatının açıklanacağı günün henüz belirlenmediğini ancak kısa bir süre sonra açıklanmasını beklediklerini ifade eden Sütlüoğlu'na bu sırada Özel Kalem Müdürü Hüseyin Keleş tarafından "Bakan arıyor" denilerek cep telefonu uzatıldı. Toplantıya bir süre ara veren ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile görüşen Sütlüoğlu dönüşte çay taban fiyatının cuma günü açıklanacağını bildirdi.
(Bayram Ali Sarı/İHA)

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