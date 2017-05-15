Yaş çay hasadı başladı

Doğu Karadeniz'de yaklaşık 204 bin aileyi ilgilendiren yaş çay alım kampanyasında yaş çay hasadına başlandı.

Doğu Karadeniz'de yaklaşık 204 bin aileyi ilgilendiren yaş çay alım kampanyasında yaş çay hasadına başlandı.

ÇAYKUR'A bağlı 46 yaş çay fabrikasında hazırlıkların tamamlandığı ancak hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olması nedeniyle çay hasadının geciktiği öğrenildi. Üreticilerin mevsimi olmasına ve yaş çay alımının başlatılmasına rağmen henüz çay satmak için alım evlerine gitmediği gözlenirken, Rize'de ilk yaş çay alımı Rize'nin yüksek mahallelerinden olan Hamzabey mahallesinden başlanıldı. Çay üreticisi Mustafa Erbaş, kendi çay bahçesinde çay hasadına başladığını lakin havaların mevsim normallerinin altında olması nedeni ile sezonun biraz geciktiğini söyledi. Erbaş, ayrıca 2017 yılının çay müstahsili için güzel bir sezonun geçmesi temennisinde bulundu.

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç ise yaptığı açıklamada, "Sezonun verimli geçmesini diliyoruz. Havalar biraz soğuk gittiği için çay hasadı biraz gecikti. Şu anda da çok taze. Ancak havaların iyi gitmesi ile birkaç günde tamamen toplanacak olgunluğa ulaşır. Çay taban fiyatı henüz belirlenmedi. Ancak ülke şartlarını da göz önüne alarak kilo başına 2 20 fiyat verilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Çay, Rizeli'yi ilgilendirdiği kadar ülkemiz için de altın değerindedir. Üreticimiz yağmur çamur demeden tarlasına girip hasadını yapıyor bu anlamda dileğimiz üreticinin mağdur edilmemesidir" ifadelerini kullandı.

(Bayram Ali Sarı / İHA)