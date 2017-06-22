Yarışmada Erdoğan sürprizi!

TRT 1'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı. Yarışmanın bir bölümünde sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldi. Yarışmanın kazananlarına ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

KARAHİSARİ'NİN KUR'AN'INI HEDİYE ETTİ

TRT'nin verdiği altın ödülleri dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarışmacılara ödül olarak Karahisari'nin Kur'an-ı Kerim'ini hediye etti.

Ödülleri verirken kısa bir konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi:

"ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR PROGRAM"

"Bizleri ramazan boyu mutlu eden hafız kardeşlerim sizleri tebrik ediyorum. Burada 8 kardeşimiz var ama bunların dışında olan kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Alışılmışın dışında bir uygulama TRT- Diyanet iş birliğiyle gerçekleşmiş oldu.

"ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYA GEREK YOK"

Birileri kendilerine göre eleştiriler getirmiş olabilir. Kulak asmaya gerek yok. Biz ne yaptığımıza bakacağız. Bu yarışmanın içinde neler var buna bakacağız. Hele hele bu Kur'an-ı Kerim'in okunması olduktan sonra akan sular durur."