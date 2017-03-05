Yarışlar nefes kesti

Zorlu parkurlardan geçtiler, tozu dumana katıp ilerlemeye devam ettirler.
Zorlu parkurlardan geçtiler, tozu dumana katıp ilerlemeye devam ettirler. Antalya Kumluca'da enduro kros sporcuları zorlu doğa şartlarına meydan okudu. Yarışlara katılan sporcular engel tanımayan motorları ile parkur boyunca adeta dans etti. Bazı sürücüler taşla kaplı yolları geçmekte zorlansa da kıyasıya çekişmenin yaşandığı yarışlar nefesleri kesti. Yarışlar öncesinde organizasyonun gerçekleştirilmesinde emekleri oldukça fazla olan mahalle muhtarları da yarışlara renk kattı. Profesyonellere özenen muhtarlar bisiklet yarışına tutuştu. Türkiye'de Kum Endurosu'nun yapıldığı Antalya, adrenalin yanı sıra renkli görüntülerin de adresi oldu.
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