Yarış yerine iyiliği tercih eden Beyza'ya onur ödülü

Oryantring sporcusu 17 yaşındaki Beyza Nur Varol, ilk defa çıktığı yarışta, yarışmak yerine bayılan sporcuyu kurtarınca önce elendi, sonra onur ödülüne layık görüldü.

Oryantring sporcusu 17 yaşındaki Beyza Nur Varol, ilk defa çıktığı yarışta, yarışmak yerine bayılan sporcuyu kurtarınca önce elendi, sonra onur ödülüne layık görüldü.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Oryantring sporcusu Beyza Nur Varol (17), Antalya'da katıldığı şampiyonada insanlık dersi verdi. 3 çocuklu Varol ailesinin en küçüğü olan Beyza Nur, Akdeniz ülkeleri Uluslararası Oryantiring Kademe Yarışmasında Elazığ'ı temsil etti. İkinci gün yarışında 6. hedefe giderken rakibinin bayıldığını gören Beyza, yarışmayı bırakıp rakibine omuz verdi ve sağlık ekiplerine ulaştırdı. Yarışmayı bıraktığı için diskalifiye olan genç sporcuya yarışma komitesi onur ödülü verdi.



"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ SPORA HEVESİM VARDI"

Çocukluğundan itibaren spora hevesinin olduğunu aktaran Beyza Nur Varol, "Lise 3. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlarım 3 senedir bu sporu yapıyorlardı. Ben de merak ediyordum ve bir gün antrenörümüzle tanışma imkanımız oldu. Yapabilme ihtimalin var mı diye sordular ve sağlık kontrolüne girdim, hiçbir sorun çıkmadı. Oryantring sporunu anlayabilmem için öncelikle beni İzmir'deki yarışmaya götürdüler. Burada neler yapılıyor diye baktım ve öğrendim" dedi.



"ARKADAŞIMIZI KURTARMAK İSTEDİM"

Antalya'daki yarışmanın Oryantring branşında katıldığı ilk turnuva olduğuna dikkat çeken ve vicdanının rahat etmeyeceğini düşündüğü için rakibini kurtardığını söyleyen genç sporcu Varol, "Benim ilk yarışım Antalya'da gerçekleşti. Gittikten sonra uykusuz olmamıza rağmen yarışa gittik. İlk gün ilk tecrübem olmasına rağmen 5'inciliği kazandım. Bundan arkadaşlarım çok mutlu oldu ben de gururlandım. İkinci gün 6. hedefteyken bir arkadaşımız bayıldı ve ben yarışa devam etmedim, arkadaşımızı kurtarmak istedim. Vicdanım rahat etmeyeceği için arkadaşımı kurtardım. Onu taşıyarak çıkışa kadar götürdüm ve onu çıkışa götürdüğüm için diskalifiye oldum ama onur madalyasına layık görüldüm" şeklinde konuştu.



"BANA YARDIM ETMEDİLER"

Müsabakaların 3. gününde talihsiz bir olayla karşılaştığını ancak bu kez rakiplerinin kendisine yardım etmediğini kaydeden Varol, "300 metrelik tırmanış arazileri vardı. 1. hedefi bitirdikten sora 2. hedefe çıkarken ayağımın kaymasıyla düştüm. Kendimi koruma amacıyla elimi yüzümü kapatırken elim zedelendi. Çıkışı bulmak için birkaç arkadaşımdan yardım istedim ama onlar da zaman nakittir diyerek, kendilerini yarışa adadıkları için bana yardım edemediler. Ben tek başıma çıkışı bulmak zorunda kaldım. Kısacası şunu söylemek istiyorum, bu benim ilk deneyimimdi. Yaptığım, yaşadığım şeylerden pişman değilim. Bunların hepsi benim için tecrübeydi. Arkadaşlık dostluk kazandı. Bir insana yardım etmekten daha güzel bir şey olmayacağını anladım" diye konuştu.



"KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

Beyza'nın annesi Saime Varol (52) ise 3 çocuğunu da spora yönlendirdiğini ve sürekli çocuklarına iyiliği aşıladığını söyledi. Anne Varol, "Ağabeyleri başka şehirlerde okumaya gidince kızım yalnız kaldı. Bir gün gelip bana Oryantring sporunu söyleyince kızım çok hoş dedim. Daha sonra babamıza danıştık o da tamam dedi. Hocalarımıza baktık güvenilir insanlar. Antalya'dan geldikten sonra anne arkadaşı kurtardım deyince, bizim her zaman yaptığımız iyilik diyerek fazla değişik bir durum olduğunu düşünmedim. Ödüller alınca tekrar kızımla gurur duydum. İnşallah hedeflerine de önümüzdeki yarışlarda ulaşır. Kızımla gurur duyuyorum. İnsanlık hiçbir zaman unutulmaz, o ödülü ikinci yarışta da kazanabilir" şeklinde konuştu.

Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ve Oryantring Elazığ İl Temsilcisi Fahri Karataş, Elazığ'ın gururu olan Beyza'yı evinde ziyaret ederek başarısından ötürü kutladı.

Örnek davranışı herkesin ortaya koyamayacağını dile getiren Acar, sporcularının hiç tanımadığı bir insanı kaldırıp, sağlık ekiplerine ulaştırabilecek kadar özveride bulunmasının gerçekten çok centilmence ve önemli olduğunu dile getirdi.

(Hüseyin Kabukçu /İHA)