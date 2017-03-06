Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yarış yerine iyiliği tercih eden Beyza'ya onur ödülü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yarış yerine iyiliği tercih eden Beyza'ya onur ödülü

Oryantring sporcusu 17 yaşındaki Beyza Nur Varol, ilk defa çıktığı yarışta, yarışmak yerine bayılan sporcuyu kurtarınca önce elendi, sonra onur ödülüne layık görüldü.

Oryantring sporcusu 17 yaşındaki Beyza Nur Varol, ilk defa çıktığı yarışta, yarışmak yerine bayılan sporcuyu kurtarınca önce elendi, sonra onur ödülüne layık görüldü.
Elazığ Gençlik Spor Kulübü Oryantring sporcusu Beyza Nur Varol (17), Antalya'da katıldığı şampiyonada insanlık dersi verdi. 3 çocuklu Varol ailesinin en küçüğü olan Beyza Nur, Akdeniz ülkeleri Uluslararası Oryantiring Kademe Yarışmasında Elazığ'ı temsil etti. İkinci gün yarışında 6. hedefe giderken rakibinin bayıldığını gören Beyza, yarışmayı bırakıp rakibine omuz verdi ve sağlık ekiplerine ulaştırdı. Yarışmayı bıraktığı için diskalifiye olan genç sporcuya yarışma komitesi onur ödülü verdi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ SPORA HEVESİM VARDI"
Çocukluğundan itibaren spora hevesinin olduğunu aktaran Beyza Nur Varol, "Lise 3. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlarım 3 senedir bu sporu yapıyorlardı. Ben de merak ediyordum ve bir gün antrenörümüzle tanışma imkanımız oldu. Yapabilme ihtimalin var mı diye sordular ve sağlık kontrolüne girdim, hiçbir sorun çıkmadı. Oryantring sporunu anlayabilmem için öncelikle beni İzmir'deki yarışmaya götürdüler. Burada neler yapılıyor diye baktım ve öğrendim" dedi.

"ARKADAŞIMIZI KURTARMAK İSTEDİM"
Antalya'daki yarışmanın Oryantring branşında katıldığı ilk turnuva olduğuna dikkat çeken ve vicdanının rahat etmeyeceğini düşündüğü için rakibini kurtardığını söyleyen genç sporcu Varol, "Benim ilk yarışım Antalya'da gerçekleşti. Gittikten sonra uykusuz olmamıza rağmen yarışa gittik. İlk gün ilk tecrübem olmasına rağmen 5'inciliği kazandım. Bundan arkadaşlarım çok mutlu oldu ben de gururlandım. İkinci gün 6. hedefteyken bir arkadaşımız bayıldı ve ben yarışa devam etmedim, arkadaşımızı kurtarmak istedim. Vicdanım rahat etmeyeceği için arkadaşımı kurtardım. Onu taşıyarak çıkışa kadar götürdüm ve onu çıkışa götürdüğüm için diskalifiye oldum ama onur madalyasına layık görüldüm" şeklinde konuştu.

"BANA YARDIM ETMEDİLER"
Müsabakaların 3. gününde talihsiz bir olayla karşılaştığını ancak bu kez rakiplerinin kendisine yardım etmediğini kaydeden Varol, "300 metrelik tırmanış arazileri vardı. 1. hedefi bitirdikten sora 2. hedefe çıkarken ayağımın kaymasıyla düştüm. Kendimi koruma amacıyla elimi yüzümü kapatırken elim zedelendi. Çıkışı bulmak için birkaç arkadaşımdan yardım istedim ama onlar da zaman nakittir diyerek, kendilerini yarışa adadıkları için bana yardım edemediler. Ben tek başıma çıkışı bulmak zorunda kaldım. Kısacası şunu söylemek istiyorum, bu benim ilk deneyimimdi. Yaptığım, yaşadığım şeylerden pişman değilim. Bunların hepsi benim için tecrübeydi. Arkadaşlık dostluk kazandı. Bir insana yardım etmekten daha güzel bir şey olmayacağını anladım" diye konuştu.

"KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"
Beyza'nın annesi Saime Varol (52) ise 3 çocuğunu da spora yönlendirdiğini ve sürekli çocuklarına iyiliği aşıladığını söyledi. Anne Varol, "Ağabeyleri başka şehirlerde okumaya gidince kızım yalnız kaldı. Bir gün gelip bana Oryantring sporunu söyleyince kızım çok hoş dedim. Daha sonra babamıza danıştık o da tamam dedi. Hocalarımıza baktık güvenilir insanlar. Antalya'dan geldikten sonra anne arkadaşı kurtardım deyince, bizim her zaman yaptığımız iyilik diyerek fazla değişik bir durum olduğunu düşünmedim. Ödüller alınca tekrar kızımla gurur duydum. İnşallah hedeflerine de önümüzdeki yarışlarda ulaşır. Kızımla gurur duyuyorum. İnsanlık hiçbir zaman unutulmaz, o ödülü ikinci yarışta da kazanabilir" şeklinde konuştu.
Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ve Oryantring Elazığ İl Temsilcisi Fahri Karataş, Elazığ'ın gururu olan Beyza'yı evinde ziyaret ederek başarısından ötürü kutladı.
Örnek davranışı herkesin ortaya koyamayacağını dile getiren Acar, sporcularının hiç tanımadığı bir insanı kaldırıp, sağlık ekiplerine ulaştırabilecek kadar özveride bulunmasının gerçekten çok centilmence ve önemli olduğunu dile getirdi.
(Hüseyin Kabukçu /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yurt dışında kaç tutuklu ve hükümlü Türk vatandaşı var ?
Hayvan gübresi içerisinde uyuşturucu sevkiyatı
Yabancı uyruklu şahısları taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
Rüyasında gördüğü Ömer Halisdemir'in mezarına yürüyor
Merkez şubat ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
Başbakan Yıldırım'ın helikopteri büyük tehlike atlattı!
Başbakan Yıldırım'ın helikopteri büyük tehlike atlattı!
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!
Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!
İşte düşen savaş uçağının pilotu! Bu halde bulundu
İşte düşen savaş uçağının pilotu! Bu halde bulundu
Soylu'dan HDP'ye tepki: PKK'nın mühimmatını onlar saklıyor
Soylu'dan HDP'ye tepki: PKK'nın mühimmatını onlar saklıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yurt dışında kaç tutuklu ve hükümlü Türk vatandaşı var ?
Yurt dışında kaç tutuklu ve hükümlü Türk vatandaşı var ?
Hayvan gübresi içerisinde uyuşturucu sevkiyatı
Hayvan gübresi içerisinde uyuşturucu sevkiyatı
Yabancı uyruklu şahısları taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
Yabancı uyruklu şahısları taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
Rüyasında gördüğü Ömer Halisdemir'in mezarına yürüyor
Rüyasında gördüğü Ömer Halisdemir'in mezarına yürüyor
Merkez şubat ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı
Merkez şubat ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı
IKBY uyardı: PKK, Sincar'da ağır silahlarla konuşlanıyor
IKBY uyardı: PKK, Sincar'da ağır silahlarla konuşlanıyor
Yarış yerine iyiliği tercih eden Beyza'ya onur ödülü
Yarış yerine iyiliği tercih eden Beyza'ya onur ödülü
Borsa haftaya 90 binin üzerinde başladı
Borsa haftaya 90 binin üzerinde başladı
Çalışan kişi başına üretim dördüncü çeyrekte arttı
Çalışan kişi başına üretim dördüncü çeyrekte arttı
Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri istatistikleri açıklandı
Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri istatistikleri açıklandı
İstanbul'da 112 kiloluk uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 112 kiloluk uyuşturucu operasyonu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English