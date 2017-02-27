Yarış yaparken ölüme yol açan sürücülere müebbet

Berlin'de otomobilleriyle yarış yaparken bir kişinin ölümüne neden olan iki sürücüye mahkeme müebbet hapis cezası verdi.

Berlin'de otomobilleriyle yarış yaparken bir kişinin ölümüne neden olan iki sürücüye mahkeme müebbet hapis cezası verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de şehir içinde yarış yaparken 160 kilometre hız yapan ve üç kez kırmızı ışıktan geçen 28 yaşındaki Hamdi H. ve 25 yaşındaki Marvin N. hakkında 69 yaşındaki Michael W.'nin aracına çarparak ölümüne neden olmaktan dava açılmıştı. Mahkeme, sanıkları "adam öldürmek"ten dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara ayrıca "ömür boyu ehliyet alamaz" cezası verildi. Mahkeme hakimi, verilen cezanın sıradan bir trafik kazasında birisinin ölmesi olmadığını, şehir içinde 160 kilometre hız yaparak bir kişinin kasten öldürüldüğünü, bundan dolayı da kasten adam öldürmenin cezasının müebbet olduğunu söyledi.

Alman hukuk tarihinde ilk kez böyle bir cezanın verildiğini belirten hukukçular, kanunsuz olarak yapılan otomobil yarışlarının önünü alabilmek için mahkeme hakiminin meydana gelen öldürme olayını bu yönüyle değerlendirdiği görüşünde birleşti.

(Mehmet Koca / İHA)