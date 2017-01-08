Yarın tatil olan illerin listesi! 9 Ocak valilik kararları...

Kar tatili olan illerin listesi 09.01.2017 kar tatili haberleri gelmeye başladı. 9 Ocak Pazartesi kar tatili listesi uzadı. İlk kar tatili haberi Bursa, Zonguldak, Çanakkale ve Düzce'den geldi. Acaba İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı diye beklenirken Vali Vasip Şahin beklenen haberi verdi. İstanbul'da da yarın okullar tatil edildi.

Peki yarın, yani 9 Ocak Pazartesi günü Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Afyon, Eskişehir, Sivas'da okullar tatil olacak mı? Gözler valiliklerden gelecek kar tatili haberlerinde.

9 OCAK PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

İSTANBUL'DA YARIN EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA

İstanbul'da yarın (Pazartesi) okullar tatil mi sorusu yanıtını buldu. İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, yarın (Pazartesi) ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

ANKARA'YA TATİL YOK

Ankara'da yakın okullar tatil olacak mı? Öğrenciler bu sorunun yanıtını arıyordu. Ankara Valisi Ercan Topaca twitter'dan yarın Ankara'da okulların tatil olmadığını duyurdu. Başkent Ankara'da sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışına karşı Büyükşehir Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE'DE OKULLARA KAR MOLASI

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından hıfzıssıhha kararı gereğince okulların tatil edildiğini söyledi.

İlçede buzlanmanın artmasının da beklendiğini aktaran Yemenici, aksaklığa meydan vermemek adına kentte eğitim ve öğretime, 9 Ocak 2017 tarihinde 1 gün ara verileceğini, ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR YARIN TATİL

Çanakkale'de kent merkezi ile 8 ilçede yarın, Gelibolu ilçesinde de yarın ve salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.

Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BURSA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bursa'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

ZONGULDAK VALİLİĞİ AÇIKLADI

Zonguldak'ta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir" denildi. Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban'ın paylaşımında, "Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın" ifadeleri yer aldı.

ANTALYA İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI

Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ve Konya'nın güneyinde görülecek yağışların bugün15:00 dan itibaren, yarın (08.01.2017) akşam saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Antalya-Konya kara yolu başta olmak üzere, yoğun kar yağışlarından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SAKARYA VE BOLU'DA OKULLAR TATİL

Sakarya ve Bolu genelinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Coş, ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını kaydetti.

Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 16 ilçede ulaşım sağlanamayan 74 grup yolundan 70'inin açıldığı, kapalı yollarda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın okullarda eğitim yapılmayacağı bildirildi.

Halk eğitim merkezlerinin de tatil edildiği kaydedilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ÇORUM'DA BU İLÇELERDE EĞİTİME ARA

Çorum'da kar yağışı dolayısıyla merkez, İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için kent merkezi ile İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerindeki okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kar yağışının durumuna göre diğer ilçelerde de okulların tatil edilebileceği belirtildi.

BARTIN'DA TATİL KARARI

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kurucaşile ilçesinin tamamında ve taşımalı eğitim verilen tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle Kurucaşile ilçesinin tamamı ile il genelinde tüm köylerde ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 9 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, il, ilçe ve belde merkezlerindeki durumun ilerleyen saatlerde yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

ÇANKIRI'DA KAR TATİLİ

Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Orta ilçesinin tamamında, Atkaracalar ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.

Çankırı genelinde kar yağışı devam ediyor.

ORDU'DA KAR TATİLİ HABERİ

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda ve Ünye ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Pazartesi günü ara verilmiştir."

Açıklamada, Altınordu, Gülyalı, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinde ise eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.

NİĞDE, KIRIKKALE, SİVAS

Niğde'de ve Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçeside, Sivas'ın Gürün ilçesinde ise köy okulları ile taşımalı eğitim görülen okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullar ile Özel Eğitim Okulları ve rehabilitasyon merkezleri 9 Ocak Pazartesi tatil edildi.

BİLECİK'DEN TATİL HABERİ GELDİ

Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretim yapılmayacak.

Söğüt ve Yenipazar kaymakamlıkları, devam eden kar yağışı ve aşırı buzlanma dolayısıyla yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bu ilçelerde kamuda görevli hamileler ile engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

KAR KALINLIKLARI

Kentte dün akşam saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:

-Çatalca-Subaşı: 110 cm

-Arnavutköy: 60-65cm

-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm

-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm

-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm

-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm

-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm

-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm

-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm

-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm

TRAKYA'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Trakya'da dünden bu yana etkili olan kar yağışının cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, soğuk hava sisteminin sağanağı kara dönüştürmesi sonrası yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı, bölge genelinde hava sıcaklıklarını eksi değerlere düşürdü. Gündüz ve gece sıfırın altında seyreden sıcaklıkların neden olduğu buzlanmalar sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Kar yağışının bölge genelinde cuma gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.Trakya genelinde ulaşıma kapanan 152 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor. İstanbul yönlü trafik ile kentlere bağlı ilçeler arasında ulaşımda bir sıkıntı yaşanmıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Bursa'da ise Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu Bursa-İzmir karayolu, yaklaşık 15 saat sonra trafiğe açıldı.