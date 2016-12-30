30.12.2016 11:55 Yarım asırlık sevgilere Başkan Şirin'den jest

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, evlilikte 50 yılını geride bırakan çiftler için başlattığı Gönül Projesi kapsamında Erol-Sabiha Dağdelen çiftinin konuğu oldu. Dağdelen çiftine 1966 yılında imza attıkları nikah defterinin bir suretini takdim eden Başkan Şirin, Dağdelen Ailesine mutlu, huzurlu ve sağlıklı yıllar diledi. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, evlilikte 50 yılını geride bırakan çiftler için başlattığı Gönül Projesi kapsamında Erol-Sabiha Dağdelen çiftinin konuğu oldu. Dağdelen çiftine 1966 yılında imza attıkları nikah defterinin bir suretini takdim eden Başkan Şirin, Dağdelen Ailesine mutlu, huzurlu ve sağlıklı yıllar diledi.



Evliliklerinde 50 yılı geride bırakan Turgutlulu çiftlere 1966 yılında imza attıkları nikah defterinin bir suretiyle jest yapmaya devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Cumhuriyet Mahallesi sakinleri Erol-Sabiha Dağdelen çiftinin de konuğu oldu. Ziyaretlerinde Başkan Şirin'e Yazı İşleri Müdürü Mehmet Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aylin Askingil, Evlendirme Memuru Ali Akça da eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette nezaketlerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür eden Erol Dağdelen, "Turgay Reisimiz, her şeyden öte bizim evladımızdır. Beyefendiliğini ve büyüklerine olan saygısını gerçekten takdir ediyorum. Böyle anlamlı bir proje ile bizleri de düşünmesiyle mutlu olduk. Biz bile tam tarihini hatırlayamazken, geçmişe gidip anılarımızı yad ettik. Bu anlamda Değerli Evladımıza bu ve benzeri sosyal projelerdeki başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Başkan Şirin de Dağdelen Ailesi'nin nice mutlu ve sağlıklı yıllar geçirmesini dileyerek, "Değerli büyüklerimiz genç çiftlerimize örnek teşkil ediyor. Bugün de Erol Amcamız ve Sabiha Teyzemiz'in konuğu olduk. Yarım asrı geride bıraktıkları hayatlarında kendilerine çocukları ve torunlarıyla mutlu bir ömür diliyorum. Allah nice sağlıklı ve huzurlu yıllar göstersin" diye konuştu.



Başkan Şirin, ziyaretinde Sabiha Dağdelen'e çiçek ile isimlerine özel dekoratif saat takdim ederken, Dağdelen de nezaketlerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür etti.

