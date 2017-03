Yargıtay'dan ortak velayet kararı

Çocuksuz Bırakılan Babalar Derneği Başkanı Selman Ali Işık, babalara müjde gibi olan kararda ortak velayet kararının verildiğini söyledi. Yargıtay'ın verdiği kararda Türk Medeni Kanunu'na (TMK) göre 'Velayet eşlerden birine verilebilir' kararı düşmüş oldu.

Çocuksuz Bırakılan Babalar Derneği Başkanı Selman Ali Işık, babalara müjde gibi olan kararda ortak velayet kararının verildiğini söyledi. Yargıtay'ın verdiği kararda Türk Medeni Kanunu'na (TMK) göre 'Velayet eşlerden birine verilebilir' kararı düşmüş oldu.

1985 yılında insan haklarını ve hürriyetlerini korumaya dair sözleşme kapsamında 'Eşler, evlilik bakımından, evlilik süresince ve evliliği bitmesi halinde, kendi aralarındaki ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde, özel hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluluklar açısından eşittir' kararıyla artık anne veya babalar çocuklarının sağlık bilgileri, veli toplantısı gibi konularla ilgilenebilecek.

Çocuksuz Bırakılan Babalar Derneği Başkanı Selam Ali Işık, "Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği olarak 1 sene önce faaliyete girdiğimizde çocukların bir eşya gibi tek taraflı ebeveyne mahkum edildiğini her platformda her bulunduğumuz yerde söylemiştik. Bunun için insan hakları ve çocuk hakları sözleşmeleri ek 7 no'lu protokollerin neden devreye girmediğini her defasında sorguladık. Anca dün aldığımız bir haberle 2. Yargıtay Hukuk Daire Başkanlığı yeni bir içtihat yayınlayarak uluslararası sözleşmeleri baz almıştır ve TMK'nın 326. artık bay-pass edilmiştir. Bu haberden sonra artık çocuklarımızla eşit şartlarda görüşme hakkı tanınmıştır. Sağlıklarıyla, eğitimleriyle ilgilenme hakları tanınmıştır. Ancak bundan sonraki süreç kanun daha yeni değiştiği için takibimiz olacaktır. Velayet davalarını takip ederek asıl elzem olan ortak velayetin uygulanması için yeni bir mücadele yolu çıkmıştır bize. Yaşadığımız zorluklar, Sağlık Bakanlığından e-nabız üzerinden kendi çocuğumla ilgili sorunları bilgisayar ortamında görmek istediğimde bana cevaben 3 kişi olduğumu velayet sahibi olmadığımı dile getirmiştir. Farklı üyelerimiz çocuklarının eğitimlerinde veli toplantılarına gidemediklerini okula alınmadıklarını ve 3. Şahıs olarak görüldüklerini bizlere ifade ediyorlar. Bu kanunlar birlikte bu sistem artım değişmiş oluyor. Artık çocuklar tek ebeveynle büyümek zorunda kalmıyor. Çocuklar artık eşit şartlarda anne ve babasını ortak haklarıyla büyüyeceklerdir. Artık sağlıklı nesiller yetişmesi için mücadelemiz devam edecek. 2. Hukuk Daire Başkanı 20.02.2017 tarihinde vermiş olduğu içtihatla velayette devrim niteliğinde 1985 yılından bu yana görülmeyen ortak vilayeti artık anne ve babalar ortak şekilde alabilecekler" dedi.

(Yasin Esen/İHA)