Yargıtay bozmuştu: O polise aynı ceza

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını ve onun annesini öldüren polis memuruna verilen 50 yıl 10 ay hapis cezasını Yargıtay, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katılmadığı ve evrakta eksik bulduğu için cezayı usulden bozdu. Yeniden yargılanan sanık aynı cezayı aldı.

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını ve onun annesini öldüren polis memuruna verilen 50 yıl 10 ay hapis cezasını Yargıtay, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katılmadığı ve evrakta eksik bulduğu için cezayı usulden bozdu. Yeniden yargılanan sanık aynı cezayı aldı.

18 Haziran 2015 Perşembe günü Ortabağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bursa Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğünde görevli olan ve daha önce eşinden boşanan polis memuru Abbas Usta (41), uzun süredir dost hayatı yaşadığı Sevda Uysal (42) ile Ayşe Şahin'i (74) kurşun yağmuruna tutarak öldürmüş ve olayın ardından tutuklanmıştı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden savunma veren Abbas Usta, Sevda Uysal ile birlikte yaşadıklarını, olay günü nikah kıyacaklarını söyledi. Olay günü evleneceği Sevda Uysal'ın gittiği iş yerinden geri dönmediğini, kendisinin oraya gittiğini anlatan Abbas Usta, "Burada Taner Uysal isimli biriyle Sevda Uysal bana silahla saldırdı. O sırada yaşanan boğuşmada bu kişi Ayşe Şahin'i vurdu. Boğuşmada silahı aldım ve o sırada Sevda'ya doğru ateş ettim. Taner yeniden silahı elimden alıp kafama fırlattı. Daha sonra olay yerinden kaçtılar. Kamera görüntülerini, Sevda'nın telefonunun hafıza kartını Emin Uysal'a teslim ettim. Ben o zaman Emin Uysal'ın korunmasını istedim. Beyanlarım dikkate alınmadı, maalesef şahit öldürüldü" dedi.



YENİDEN AYNI CEZA

Mahkeme heyeti, Abbas Usta'ya 2 kişiyi öldürmek suçundan 25'er yıl ve iftira suçundan 10 ay hapse mahkum etti. Toplamda 50 yıl 10 ay hapis cezası alan Usta'nın cezasını Yargıtay Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katılmadığı ve evrakta eksik bulduğu için cezayı usulden bozdu. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatının hazır bulunduğu davada yeniden yargılanan sanık aynı cezayı aldı.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)