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Yargıtay bozduğu kararı onadı
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Yargıtay bozduğu kararı onadı

Yargıtay, İzmir'deki 'servis' davasında bozduğu kararı onadı.

Yargıtay, İzmir'deki 'servis' davasında bozduğu kararı onadı.
Davaya konu olan olay, 15 Aralık 2011 günü, Buca ilçesi Dumlupınar Mahellesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 Nisan İlköğretim Okulu öğrencilerinin bulunduğu serviste şoför olan Kemal B. (56) ve servis annesi olan Zeynep A. (31), okuldan aldıkları öğrencileri evlerine dağıtmaya başladı. Öğrencileri dağıtırken servis annesi Zeynep A., annesinden gelen telefonla babaannesinin kalp krizi geçirdiğini öğrendi ve durumu şoföre belirterek aracı durdurup indi. Yola devam eden şoför Kemal B, bir viraja girmek üzereyken öğrencilerden olayın olduğu tarihte 11 yaşında olan Pelin T.'yi ayakta görünce oturması yönünde ikaz etti. Ancak öğrenci oturmadan viraja girilince ayakta olan öğrenci Pelin T., dengesini yitirip otomatik olan araç kapısı düğmesine yanlışlıkla değince kapı açıldı. Hareket halindeki araçtan Pelin T. düştü. Yaralanan 7. sınıf öğrencisi Pelin T., hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

MAHKEME PARA CEZASI VERDİ
Olayın ardından, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, servis şoförü Kemal B. ve servis annesi Zeynep A. hakkında 'Taksirle adam yaralamak' suçundan 3 aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İzmir 13. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen dava sonrası servis annesi Zeynep A.'ya 3 bin 740 lira, sanık servis şoförü Kemal B.'ye ise 4 bin 500 lira para cezası verildi.

YARGITAY KARARI BOZDU
Karara itiraz eden sanık avukatları, temyiz için Yargıtay 12. Ceza Dairesine gitti. 12. Ceza Dairesi, servis şoförü sanık Kemal B.'nin, servis annesi sanık Zeynep A.'ya araçtan inmesine izin verdiği, öğrencilerin araçtan indirilmeleri konusundaki sorumluluğu üzerine almış olması nedeniyle kararın bozulmasına 5'e 2 oy çokluğu ile karar verdi.

MAHKEME KARARINDA DİRENDİ
Yargıtay'ın bozmasının andından dava İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı. Müştekinin avukatı Ali Balcı, görülen davada, "Biz Yargıtay'ın bozma ilamının doğru olmadığını düşünüyoruz. Mahkemenizin kararında direnmesini istiyoruz" dedi.
Mahkeme, verilen önceki kararın yerinde olduğunu belirtip Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyulmayarak Yargıtay'ın kararına 'direnme' kararı aldı ve sanıklara yine aynı cezayı verdi.

BOZDUĞU KARARI ONADI
Sanıkların avukatı, mahkemenin verdiği kararı tekrar Yargıtay 12. Ceza Dairesine temyize götürdü. 12. Ceza Dairesi, tekrar önüne gelen dosyayı, bir önceki kararının aksine onadı. Böylece sanık servis annesi Zeynep A. 3 bin 740 lira, sanık servis şoförü Kemal B. ise 4 bir 500 lira cezaya çarptırıldı.

AVUKAT ALİ BALCI: "EMSAL KARAR OLDU"
Yargıtay'ın kararı onamasından sonra açıklama yapan müşteki avukatı Ali Balcı, "Yargıtayın dava konumuza ilişkin vermiş olduğu emsal karar; okul çağındaki binlerce öğrenciyi ve velilerini ilgilendirmektedir. Söz konusu emsal karar aynı zamanda da direnme kararının onanması olduğu için büyük önem taşımaktadır. Nitekim Yargıtay daha önce oy çokluğu ile vermiş olduğu bozma kararındaki yanlışından dönmüştür. Umarım bu karar sonucunda, ailelerin çocuklarını emanet ettikleri okul servisindeki görevliler, sorumluluklarının daha fazla farkına vararak, kendilerine emanet edilen öğrencileri kendi öz çocuklarıymış gibi görüp daha hassas ve özenli davranırlar" ifadelerini kullandı.
(Atakan Şen / İHA)

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