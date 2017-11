11.11.2017 11:45 Yargıdan binlerce memuru ilgilendiren karar

Eşi, belediyede memur olarak çalışan öğretmenin şehir merkezindeki okula aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmek suretiyle yaptığı atama talebini geri çeviren Milli Eğitim Bakanlığına yargıdan uyarı geldi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi 'aile birliği mazeretinin göz ardı edilemeyeceğini' belirtti. Eşi, belediyede memur olarak çalışan öğretmenin şehir merkezindeki okula aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmek suretiyle yaptığı atama talebini geri çeviren Milli Eğitim Bakanlığına yargıdan uyarı geldi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi 'aile birliği mazeretinin göz ardı edilemeyeceğini' belirtti.

Edirne Enez'de bir ilkokul kadrosunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan kadın öğretmen, eşinin Edirne Belediye Başkanlığında memur olarak görev yapması sebebiyle eş durumu mazeretine dayanarak 24 Ocak 2016 tarihli mazeret tayini döneminde bulunmuş olduğu tayin talebinin reddedilmesiyle sarsıldı. Edirne İdare Mahkemesi'ne dava açan kadın öğretmen, çalıştığı kurum olan Edirne Belediyesinin yerel yönetim birimi olması dikkate alındığında eşinin Edirne merkezde çalışmak dışında bir şansının bulunmadığını bildirdi. Görev yerleri arasındaki mesafenin fazla olduğunu dile getiren öğretmen, aile birliğinin sağlanması gerektiği ne dikkat çekti. Kurum değiştirmeden merkez dışında bir yerde çalışamayacağını belirten kadın öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığının atamayı reddi yönünde verdiği kararın yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddetti. Hukuk mücadelesini sürdüren kadın öğretmen bu kez kararı temyiz etti. Devreye giren istanbul Bölge idare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi, emsal bir karara imza attı.



AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR

Ailenin, Türk toplumunun temeli olduğunun vurgulandığı kararda, şu ifadelere yer verildi: "Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Davacının eşinin Edirne Belediyesi'nde şoför olarak çalıştığı; davacının aile birliği mazeretiyle Edirne merkezde bulunan Karakasım İlkokulu'na tayin istediği, bu talebin tayin talep edilen okulda boş kadro bulunmaması sebebiyle reddi üzerine iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Davacının eşi her ne kadar 657 sayılı Kanuna tabi ise de, çalıştığı kurum olan Edirne Belediyesi'nin yerel yönetim birimi olması dikkate alındığında, davacının eşinin Edirne Merkez'de çalışmak dışında bir şansının bulunmadığı, kurum değiştirmeden Merkez dışında bir yerde çalışamayacağı açık olup, bu sebeple, aile birliğinin temini için davacının eşinin işinin dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. "

Kadro durumu elverdiği müddetçe davacının aile birliğinin temini için gerekli atamasının yapılması gerektiğine dikkat çekilen kararda, "Olayda, her ne kadar davalı idarece, davacının tek okul tercih ettiği, tercih ettiği okulun da dolu olduğu belirtilmiş ise de, dosyada mevcut belgelere göre, ihtilaf konusu atama döneminde Edirne Merkez'den başka bir yere veya başka bir yerden Edirne Merkez'e atanan herhangi bir sınıf öğretmeninin bulunmadığı görülmektedir. O halde, internet üzerinden yaptırılan tercihlerde, davacının tercih ettiği okul tercihe açıldı ise ve davacıdan başka kimse de bu okula atanmadı ise, bu okulda davacının atanabileceği boş kadro bulunduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, olayda, gerek Anayasa, gerekse de ilgili diğer mevzuat ile korunması emredilen aile birliği mazeretinin göz ardı edilemeyeceği, aksi halde davacının aile birliğinin tesis edilme imkanının olmayacağı açık olup, davacının eş durumu mazereti sebebiyle atanma talebinin reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Davacının istinaf başvurusunun kabulüne, Edirne İdare Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.