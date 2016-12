29.12.2016 11:40 Yardımlar Halepli çocuklara can suyu oldu

Rejim ve Rusya'nın yoğun bombardımanı altında bir yandan hayatta kalma mücadelesi veren bir yandan da açlık ve soğukla başa çıkmaya çalışan Halepli çocuklara Malatya'dan ulaşan yardımlar adeta can suyu oldu. Rejim ve Rusya'nın yoğun bombardımanı altında bir yandan hayatta kalma mücadelesi veren bir yandan da açlık ve soğukla başa çıkmaya çalışan Halepli çocuklara Malatya'dan ulaşan yardımlar adeta can suyu oldu.



Son olarak Malatya TOKİ 441 Konutları Site Yönetimi ve site sakinlerinin İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin katkısıyla gönderdiği yardımlar insanlık dramının yaşandığı Halep'te minik bedenleri ile hayata tutunmaya çalışan Halepli çocuklara ulaştı. Yardımları alan Halepli çocukların sevinci gözlerinden okunurken çocukların yardımlar karşısındaki sevinci bu ana tanıklık edenleri ise duygulandırdı.



Soğuk havada ayaklarına giyecek kışlık bot ve üzerilerine giyecek mont dahi bulamayan Halepli çocuklara Malatya'dan gönderilen kışlık kıyafetler adeta can suyu olurken, yardımlarla buluşma esnasında bir hayli mutlu olan Halepli çocukların objektiflere yansıyan görüntüleri görülmeye değerdi.



Yardımların Halepli çocuklara ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirten 441 Konutları site sakinleri Halepli çocukların sevinçlerinin kendilerini duygulandırdığını ifade ederek, herkesi Halep için duyarlı olmaya davet ettiler.