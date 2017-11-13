13.11.2017 16:13 Yardım tırları Irak'a geçiyor

Türk Kızılayı Genel Başkan Dr. Ekrem Kınık, 'Bugün 33 tırla 10 afet aracıyla ve 98 personelle yaklaşık 3 bin çadır, 3 bin ısıtıcı, 10 bin battaniye, 10 bin yatak ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardım malzemelerini Süleymaniye'ye doğru götürüyoruz' dedi. Türk Kızılayı Genel Başkan Dr. Ekrem Kınık, "Bugün 33 tırla 10 afet aracıyla ve 98 personelle yaklaşık 3 bin çadır, 3 bin ısıtıcı, 10 bin battaniye, 10 bin yatak ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardım malzemelerini Süleymaniye'ye doğru götürüyoruz" dedi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremin ardında Habur Sınır Kapısı'na gelen Türk Kızılayı Genel Başkan Dr. Ekrem Kınık bir açıklamada bulundu. Kınık, "Süleymaniye'de meydana gelen deprem neticesinde arkadaşlarımız Erbil daimi delegasyonundan Halepçe Süleymaniye bölgesine geçiş yaptılar. İlk etapta şehir merkezlerinde hasar tespit çalışması yapıldı. Sonrasında özellikle yerel otoriterler İran-Irak Kızılay'da yaptığımız temaslar neticesinde olası bir kötü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Bugün 33 tırla 10 afet aracıyla ve 98 personelle yaklaşık 3 bin çadır, 3 bin ısıtıcı, 10 bin battaniye, 10 bin yatak ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardım malzemelerini Süleymaniye doğru götürüyoruz. Irak Kızılay başkanı ile yaptığımız temaslar neticesinde Süleymaniye'deki Kızılay ofisi aracılığıyla ihtiyaç sahibi bölgelere bu yardımların ulaştırılması sağlanacak. Gece hava soğuk, eksi 8-9 derece. Dolayısıyla evi yıkılan insanların özellikle çadır içinde geceyi geçirmeleri için gayret sarf edeceğiz" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından araçlar Habur Gümrük Sahası'na alındı.



İHH DA BÖLGEDE

Habur önünde bir açıklamada bulunan İHH Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Behçet Atilla ise şunları söyledi:

"Şuan için çevre illerinden Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa illerinden ekiplerimiz hazır bulunuyor. Yolda ekipleriniz var. Çevre illerinden ve İstanbul'dan da diğer ekiplerimizde inşallah burada olacak. Ayrıca mobil aşevimiz şu anda hareket halinde buraya doğru geliyor. Gıda, battaniye, çadır ve hijyen paketlerinden oluşan tırlarımızla beraber bölgeye intikal edip bu kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışacağız. Şu ana kadar herhangi bir çağrı olmadı. Çağrıyı bekliyoruz. Çağrı olur olmaz intikal edeceğiz. Gümrük sahası içerisinde bekleyişimiz sürüyor. Haber gelir gelmez resmi işlemler tamamlanıp Irak tarafına geçip bu kardeşlerimizin yaralarını saracağız. Türkiye halkı olarak inşallah orada olacağız. Halkıyla, milletiyle, hükümetiyle herkesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla hep beraber bu yaraları sarmaya çalışacağız".

Öta yandan, Habur Mülki İdare Amiri Vekili Savaş Konak AFAD, İHH, Kızılay'dan oluşan ekiple gümrük binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ihtiyaç ve malzeme listeleri ile araçların koordinasyon edilmesi hakkında bilgilerin konuşulduğu belirtildi.

(Ayaz Müldür/İHA)

