13.11.2017 11:01 Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı

Yalova'da bir elektrik direğinde mahsur kalan kedinin kurtarılma anı görüntülendi. Yalova'da bir elektrik direğinde mahsur kalan kedinin kurtarılma anı görüntülendi.

Yalova'da bir elektrik direğinde mahsur kalan kedi için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) ekipleri seferber oldu. Uzun süre direğin tepesinde sesini duyurmaya çalışan kedi için vatandaşın ihbarıyla merdivenli araç çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, direkte mahsur kalan kediye sepetli araçla müdahale ettiler. İçinde kimsenin bulunmadığı sepetin yanına yaklaştığını gören kedi, direkten hemen sepete atladı. Aşağıya indirilen merdivenli sepetin yere yaklaştığını gören kedi buradan atlayarak hızlıca uzaklaştı.



