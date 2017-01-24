Yaralıya müdahale ederken otomobilin çarptığı sağlıkçı öldü

Gaziantep'te trafik kazası sonucu yaralananlara müdahale ederken bir başka aracın kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan sağlık görevlisi İlknur Bedir hayatını kaybetti.

Gaziantep'te trafik kazası sonucu yaralananlara müdahale ederken bir başka aracın kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan sağlık görevlisi İlknur Bedir hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi üzerinde 13 Ocak 2016 tarihinde yaşanan olayda, iddiaya göre askerden izne gelen Adil Erhan Özdurmuş ve bir arkadaşı trafik kazası geçirmiş, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrılmıştı. Sağlık görevlisi İlknur Bedir ve arkadaşları yaralılara müdahale ettikleri sırada iddiaya göre, Oğuzhan P. idaresindeki 27 DN 793 plakalı otomobil olay yerine dalmıştı. Yaşanan ikinci kazada sağlık görevlileri İlknur Bedir ve Berna Kavak yaralanmıştı. Olay sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralı sağlıkçılardan durumu ağır olan İlknur Bedir yoğun bakım ünitesine alınmıştı.



11 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

11 gündür yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan sağlık görevlisi İlknur Bedir bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. 1 çocuk annesi İlknur Bedir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için eşi Hüseyin Bedir ve mesai arkadaşları tarafından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Genç kadının cenazesi yapılacak otopsi sonrası İl Sağlık Müdürlüğünde yapılacak törenin ardından memleketine uğurlanacak.



SÜRÜCÜ SERBEST KALMIŞTI

Öte yandan, genç sağlıkçının ölümüne neden olduğu ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü Oğuzhan P. ise olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

(Lider Olgun - Orhan Erkılıç / İHA)