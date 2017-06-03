Yaralı taraftarlar ameliyata alındı

Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki kutlamaları sırasında 2 teknenin birbiriyle sürtmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kimliği belirlenen taraftarların ameliyata alındıkları öğrenildi.
Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki kutlamaları sırasında 2 teknenin birbiriyle sürtmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kimliği belirlenen taraftarların ameliyata alındıkları öğrenildi. Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında İstanbul Boğazı'nda 2 teknenin birbiriyle sürtmesi sonucu biri kadın 2 taraftar ağır yaralandı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan 31 yaşındaki Samet Bakan ile 30 yaşındaki Özlem Gelgüzel'in hastaneye kaldırılarak ameliyata alındıkları öğrenildi. (Caner Sönmez /İHA)
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