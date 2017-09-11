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Yaralı sayısı 26 olarak açıklandı
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Yaralı sayısı 26 olarak açıklandı

Ankara'da şehirler arası yolcu otobüsü tıra çarptı. Gölbaşı'nda meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Ankara'da şehirler arası yolcu otobüsü tıra çarptı. Gölbaşı'nda meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin-Ankara seferini gerçekleştiren Bilal Yeşilmen hakimiyetindeki 73 DZ 935 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara-Konya karayolunun Vilayetler Evi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Metin Kantik idaresindeki 73 FE 33 plakalı mısır yüklü tıra arkadan çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen otobüsün şoförü Bilal Yeşilmen, muavini Veysel Yeşilmen ve yolculardan Mehmet Şirin İnci hayatını kaybetti. Yolculardan da 26'sı yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu yaralılar ambulanslarla tedavi edilmek üzere Ankara'nın çeşitli hastanelerine götürüldü. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından cenazeler sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazayı haber alarak gelen Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bigihan yetkililerden bilgi aldı.
Cenazeler Gölbaşı Belediyesine ait cenaze aracına alınarak morga kaldırıldı. Kazanın ardından yolun 3 şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı. Yoldan geçen meraklı sürücülerin kaza yerinde yavaşlaması nedeniyle yolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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