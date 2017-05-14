Yaralı şahine sahip çıktı

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir kişi, çaşır toplarken yaralı halde bulduğu şahine sahip çıktı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde bir kişi, çaşır toplarken yaralı halde bulduğu şahine sahip çıktı. Oltu'nun Damlıca mevkiine çaşır toplamaya giden Yavuz Akyüz(48) yaralı bulduğu şahini kazağını üzerine atarak yakalayıp ilçe merkezine getirdi. Yaralı şahini yaban hayatı koruma görevlisi Turgut Atmaca'ya teslim eden Akyüz hayvanın tedavi edilmesini istedi. Kanadından yaralanan şahin tedavi için Kars Hayvan Hastanesine gönderildi. (Dursun Murat Aydın / İHA)
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