Yaralı olduğunu unutup torunlarına koştu

İzmit-Kandıra yolunda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan iki aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan yaşlı bir kadın ambulanstan inerek araçtaki yaralı torunlarına koştu.

İzmit-Kandıra yolunda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan iki aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan yaşlı bir kadın ambulanstan inerek araçtaki yaralı torunlarına koştu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit-Kandıra yolu 11. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit'ten Kandıra istikametine gitmekte olan Adem T. idaresindeki 34 NS 1296 plakalı hafif ticari araç, kar yağışının arttırdığı yolda kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan aracı gören Rafet S. ise idaresindeki 41 H 8575 plakalı hafif ticari aracı ile durmaya çalıştı. Kar nedeniyle kayarak sürüklenen iki aracın çarpışması sonucu ise araçlarda bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.



YARALI OLDUĞUNU UNUTUP TORUNLARINA KOŞTU

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık 112 Acil Yardım ambulansı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlarda sıkıştıkları yerden çıkarılan 2'si çocuk 7 yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 5 kişilik ailenin olduğu araçtan ilk çıkarılan Sebahat A. adlı yaşlı kadın ekipler tarafından ambulansa taşınarak ilk müdahalesi yapıldı. Torunlarının halen kaza yapan aracın içinde olduğu için tedaviyi kabul etmeyen yaşlı kadın 112 ekiplerin tüm ısrarına rağmen ambulanstan inerek kaza yapan araçlarının yanına gitti. Aracın içindeki yaralı torunları Miraç T.(5) ve Mehmet T. (9) ile kızı Ömür T.'nin durumlarına bakan Acar, yaralıların durumlarının iyi olduğunu görünce tekrar ambulansa geri döndü.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İki araçtaki yaralılar ambulanstaki ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet, Seka Devlet ve Umuttepe Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Öte yandan ani bastıran kar yağışı nedeniyle kazaların meydana geldiği yolda Karayolları ekipleri tuzlama çalışması başlattı.

(Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz /İHA)