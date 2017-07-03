Yaralı korucuyla ilgilenmeyen doktor hakkında soruşturma

Van'ın Çaldıran ilçesindeki hain saldırıda yaralanan güvenlik korucusuyla ilgilenmediği ileri sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki hain saldırıda yaralanan güvenlik korucusuyla ilgilenmediği ileri sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Çaldıran ilçesinin Başeğmez Mahallesi Kafdağı mevkiinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu güvenlik korucusu 32 yaşındaki İsmail Deniz şehit olmuş, Emrullah Çiçek ise yaralanmıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan yaralıyla ilgilenmediği iddia edilen doktor hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alınacağı öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, bugün hastanelerinde yaşanan olayla ilgili bir doktor hakkında soruşturma başlattıklarını ve hemen açığa alacaklarını söyledi. Prof. Dr. Battal, "Biz hastanemize getirilen bütün hastalara en üst düzeyde ilgi gösteriyoruz. Kaldı ki bu güvenlik görevlimiz ise hassasiyetimiz daha da artmaktadır. Eğer hastanemizde varsa herhangi bir hastaya yeterince ilgi göstermeyen bir personel, gereği neyse yapmaktan çekinmeyiz. Şehit güvenlik görevlimize Allah'tan rahmet, gazimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Öte yandan şehit İsmail Deniz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Van Valisi Murat Zorluoğlu ile görüşen yaralı korucu Çiçek'in ağabeyi, hastanede doktorun kendilerine ilgi göstermediğini belirterek, konuyla ilgilenilmesi ricasında bulundu. Bunun üzerine Vali Zorluoğlu, "Haberim var, soruşturma başlatıldı. Cezalı kim varsa bu anlamda cezalandırılacak" diye konuştu.