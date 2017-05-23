Yaralı kaşıkgaga tedavi altına alındı

Tunceli'de yaralı halde bulunan ve avlanması yasak olan kaşıkgaga ördeği tedavi edilerek koruma altına alındı.

Tunceli'de yaralı halde bulunan ve avlanması yasak olan kaşıkgaga ördeği tedavi edilerek koruma altına alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü sakinlerinden bir kişi, su kenarında uçamaz halde kaşık gaga ördeğini buldu. İlçede Veteriner Kliniği'ne getirilen ördeğin sağ kanadında yara olduğu tespit edildi. Veterinerlikte gerekli tedavisi yapılan kaşık gaga ördeği, iyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.

Ördeğin kanadında ufak bir yaralanma olduğunu belirten Veteriner Hekim Ezgi Gün, "Ördeği doğa sever bir arkadaşımız getirdi. Su kenarında bulmuş. Yaralıydı. Yarayı temizledik. Antibiyotik sıktık. Bir başka doğasever arkadaşımız da birkaç günlüğüne bakacak. İyileştikten sonra da tekrardan doğaya bırakacağız" dedi.

(Sidar Eren / İHA)