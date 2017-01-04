04.01.2017 13:22 Yaralı halde yerde yatan Filistinli genci öldüren İsrail askeri hakim karşısında

Geçtiğimiz Mart ayında Filistinli bir genci yaralı halde yerde yatarken başından vurarak öldüren İsrailli asker Elor Azaria, hakim karşısına çıktı. Geçtiğimiz Mart ayında Filistinli bir genci yaralı halde yerde yatarken başından vurarak öldüren İsrailli asker Elor Azaria, hakim karşısına çıktı.



İsrail'de askeri mahkeme, Filistinli bir genci öldüren İsrail askeri hakkında karar vermek için bugün toplandı. Geçtiğimiz Mart ayında Batı Şeri'nın El Halil kentinde yaralı halde yerde yatan Filistinli genci başından vurarak öldürmekten yargılanan 20 yaşındaki Elor Azaria, bugün hakim karşısına çıktı. Dava sürerken binlerce kişi de İsrail askerine destek için mahkeme önünde toplandı. Uzmanlar 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan İsrailli askerin suçlu bulunması halinde 4 ila 5 yıllık bir ceza alabileceğini ifade ediyor.



İsrail askeri, ağır bir şekilde yaralı halde yerde yatan Filistinli Abdülfettah El Şerif'i başından vurarak öldürmüştü. Çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Elor Azaria gözaltına alınmıştı.

