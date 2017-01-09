09.01.2017 10:01 Yaralı baykuş hayvanat bahçesine teslim edildi

Antalya'da hayvansever Arife Yanık tarafından yaralı halde bulunan ve ilk tedavisi yapılan baykuş, doğaya yeniden uyum sağlaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi. Antalya'da hayvansever Arife Yanık tarafından yaralı halde bulunan ve ilk tedavisi yapılan baykuş, doğaya yeniden uyum sağlaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.



Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, Atatürk Kültür Parkı içinde yaralı halde bulduğu Alaca baykuşu tedavisi için veterinere götürdü. Veteriner tarafından iğne yapılan ve kanadında zayıflama tespit edilen baykuşu Arife Yanık, kedi kutusu içinde evine götürdü. Gündüzleri kutu, geceleri odada yaşayan baykuşu Yanık, eliyle çiğ etle beslerken, enjektör yardımıyla da suyunu içirdi. Hızla iyileşen ve birkaç metre uçabilen ve Horbi ismi verilen baykuş, tedavisinin tamamlanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine tutanak karşılığında teslim edildi.



Her canlının kendileri için önemli olduğunu dile getiren Arife Yanık, " Biz dernek olarak hiçbir hayvan arasında ayrım yapmıyoruz. Hepsi bizim için değerli. Ama yırtıcı ve özel bir kuşun doğada olması gerektiğini düşünüyorum. Kafeste olmak onun dünyasında yok. Ayrıca bu türlerin üremesi ve doğada olması gerekiyor. Biz direk kendimiz doğaya bırakmak istiyorduk ama, tedavisi için biraz daha süreç var. Doğaya tam olarak uyum sağlayabilmesi için hayvanat bahçesine teslim ettik. Bir canlının iyileşip doğayla buluşması bizim en büyük mutluluğumuz" dedi.

