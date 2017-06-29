Yaralı askerlere madalya taktı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dün akşam saatlerinde Marawi şehrinde yaralanan 15 askere madalya taktı, kendilerini cesaretlerinden dolayı tebrik etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dün akşam saatlerinde Marawi şehrinde yaralanan 15 askere madalya taktı, kendilerini cesaretlerinden dolayı tebrik etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dün akşam saatlerinde Marawi şehrinde terörle mücadele operasyonları sırasında yaralanan ve tedavi için başkanlık uçağı ile Manila'ya getirilen 15 askeri karşıladı. Duterte, 15 askere madalya takdim ederek cesaretlerinden dolayı onları tebrik etti. Duterte, yaralı askerlerin tedavi masraflarını ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için finansal yardımda bulundu.

(Jo Reyes / İHA)