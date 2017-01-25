Yaralı askerler Türkiye'ye getirildi

El-Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle yaşanan çatışmada yaralanan 5 asker ile Suriyeli bir tercüman Türkiye'ye getirildi.
El-Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle yaşanan çatışmada yaralanan 5 asker ile Suriyeli bir tercüman Türkiye'ye getirildi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 155'inci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 5 asker ile Suriyeli bir tercüman yaralandı. Yaralılar zırhlı ambulanslarla Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. İki asker helikopterle Gaziantep'e, 3 asker ve 1 Suriyeli tercüman ambulanslarla Kilis'e getirildi. Gaziantep'teki askerler Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kilis'teki askerler ise Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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