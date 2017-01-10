10.01.2017 13:24 Yaralı askerin vatan aşkı

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El-Bab bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Uğur Yılmaz, tedavisinin ardından getirildiği Mersin'in Mut ilçesindeki evinde dinleniyor. Yılmaz, iyileşir iyileşmez vatan için görevinin başına döneceğini söyledi. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El-Bab bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Uğur Yılmaz, tedavisinin ardından getirildiği Mersin'in Mut ilçesindeki evinde dinleniyor. Yılmaz, iyileşir iyileşmez vatan için görevinin başına döneceğini söyledi.



Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Türk ordusunun terör örgütü DEAŞ'e yönelik El-Bab bölgesinde sürdürdüğü operasyonda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesi'nden kendisinin talimatlarıyla gönderilen ambulans ile Karaman Devlet Hastanesi'ne getirilen ve tedavisinin ardından Mersin'in Mut ilçesindeki evine gelen Piyade Uzman Çavuş Uğur Yılmaz'ı ziyaret etti.



Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade eden Uğur Yılmaz, Türk askerinin bölgede tarihi bir görev üstlendiğini belirterek, bu görevini başarıyla tamamlayacağını, iyileşir iyileşmez de görevinin başına döneceğini söyledi.



4 yıldır Kars 57'nci Komando Taburu'nda görev yaptığını, 6 Aralık 2016 tarihinde El-Bab bölgesinde DEAŞ'a yönelik operasyona katıldığını anlatan Yılmaz, "Bir tabur olarak gittik. 8 Aralık'ta Suriye topraklarına girdik. Önce başka bölgede kaldık daha sonra El-Bab bölgesine geçtik. Orada görevimize devam ediyorduk. Bizi DEAŞ bir şekilde tespit etti. 1 hafta boyunca havanla, topla, silahlı ateşle taciz ediyorlardı. Bizim nöbet tuttuğumuz mevzinin arkasına korunmak için zırhlı araçlar yerleştirdik. Olay Cuma günü saat 4 civarlarında meydana geldi. Bu sefer güdümlü füze dediğimiz silahlarla tankı vurdular. Bu tankın vurulması sonucu üzerime Allah korudu hiçbir parça gelmedi, basıncın etkisiyle savrulduk. Düşmenin etkisiyle ayağımda sıkıntılar var. Çok şükür buna da şükür, zamanla iyileşeceğim. İyileştikten sonra tekrar görevime devam edeceğim" dedi.



Olayı anlatırken gözyaşlarına boğulan 6 aylık hamile eşi Ümmü Yılmaz ise, "Ben duyduğumda akşam 12.30 civarındaydı. Aslında olay ikindin olmuş ama hamile olduğum için bana söylemediler. Gece 12.30'da Facebook'tan öğrendim. Öğrenince de çok kötü oldum. Eşimi aradım iyi olduğunu söylediler ama inanmadım. Bir arkadaşını aradım ondan bilgi aldım iyi bir sıkıntı yok dediler. Evde zaten tek başınaydım. Arkadaşları gelip beni evden aldılar o gün onlarda kaldım ertesi gün de yola çıktık" diye konuştu.

