Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Özellikle futbolda iyi bir sezon geçirmedik. Yaptığımız hatalar ve yanlışlar var. Ders çıkarmasını biliyoruz. Önümüzdeki sezona hazırlanıyoruz ve etkili olacağını düşündüğümüz çalışmalarımız var' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Özellikle futbolda iyi bir sezon geçirmedik. Yaptığımız hatalar ve yanlışlar var. Ders çıkarmasını biliyoruz. Önümüzdeki sezona hazırlanıyoruz ve etkili olacağını düşündüğümüz çalışmalarımız var" dedi.

Galatasaray Olağan Divan Kurulu Toplantısı Dedeman Otel'de yapılıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantı öncesinde gündem dışı olan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, özellikle Riva ve Florya projeleri konusunda açıklamalarda bulundu. Riva ve Florya'nın geliştirilmesiyle ilgili olarak Emlak Konut'la yapılan anlaşmaların olduğunu söyleyen Özbek, "İmar durumu belgesine göre emsal 2. Burada emsale bağlı yapılaşma 173 bin 924 M2. Emsal, İmar durumunda 0.20 olarak gösterilmiş ve bu emsale dayalı inşaat alanı 173 bin metrekare olarak gösterildi. Ruhsatta birden bire inşaat alanı 249 bin metrekareye çıkmış. Kavram karmaşası burada. İstanbul'da dev binalar görürsünüz. Hem yüksek hem geniş. İmar yönetmeliği der ki, İstanbul'da 3 emsalden fazla bulamazsın. Bugün 3 de bulamazsınız. Mecidiyeköy'de inşaat alanımız 15 bin 614 metrekareye çıktı. Arsanın alanı daha az. Sosyal medyada yazılanlara aldanmayın. Riva ve Florya konusunda son derece dikkatli ve bilgili hareket ediyoruz" dedi.



"8 HAZİRAN'DA YÜKSEK KATILIMLI BİR İHALE OLSUN"

Yönetimi yıpratmak için özellikle sosyal medyada bilgi kirliliğinin oluştuğunu söyleyen Özbek, "Tek arzumuz var, o da Galatasaray'a fayda sağlamak ve projeleri nihayete erdirebilmektir. Bunun için 8 Haziran'daki ihale çok önemli. Bu konuyu ne kadar çok bilgi kirliliği içinde tartışırsak o kadar zarar görürüz. İhaleye girecek firmalar, konunun eleştirilmesinden dolayı endişelenebilirler. 8 Haziran'da müteahhit olan, bu işleri yapabilecek olan kimi tanıyorsanız ihaleye girsinler" diye konuştu.



"FLORYA, KEMERBURGAZ'A TAŞINACAK"

Florya'daki tesislerin Kemerburgaz'a taşınacağını ifade eden Özbek, "Florya'daki arsayı geliştirmek için Emlak Konut'la anlaşma yapıldı. Biz burayı geliştirebilelim ama bize tesisi taşıyabilecek yakın bir yer verin diye devletle konuştuk. Stada 8 dakika mesafede Kemerburgaz'da yaklaşık 150 dönüm bir arsa gösterdiler. Arsa kısmen orman niteliğinde. Ancak orman vasfını kaybetmiş durumda. Kısmen de Hasdal Kışlası'nda askeri olarak kullanılan bir alan. Galatasaray Spor Kulübü, tesislerini burada yapabilir diyerek 'olur' yazısını aldık. Milli Savunma Bakanlığı, 1. Ordu Komutanlığı'na yazılar yazdı. Bölgedeki arazilerin bir kısmı İstanbul Üniversitesi'ne bir kısmı başka kulüplere tahsis edildiği için Galatasaray Spor Kulübü'ne verilmesinde bir mani yoktur diyerek yazılar yazıldı. Bu arsanın tahsisi için mutabakatımız tam ve en kısa sürede alacağız. Florya'daki tesisleri terk edebilmemiz için olmazsa olmazımız bu. Hiç endişe etmeyin. Kemerburgaz'daki yeri inşallah alacağız. Yaklaşık 6 nizami sahası olan, son derece değerli ve yola cephesi olan bir yer" ifadelerini kullandı.



"OTEL İNŞAATI İÇİN PARAMIZ VAR"

Mecidiyeköy'de yapılan otel inşaatının parasızlık nedeniyle değil, piyasa şartları nedeniyle bilinçli olarak durdurulduğunu söyleyen Özbek, "Salonla ilgili projelerimiz bitti. Sarıyer Belediyesi'ne müracaatımızı yaptık. Ruhsat aşamasında çok küçük bir pürüz çıktı. Otelciliğin durumu malum. Son derece düşük bir sezon geçiyor ve fiyatların çok yıprandığı bir dönem geçiriyoruz. Otel sahibi olduğum için bunu net şekilde söyleyebiliyorum. İnşaatı durdurmadık ama iyi bir periyotta bitirmek zorundayız. İyi bir sezona girdiğimiz dönemde kiralama bedeli daha yüksek olacaktır. 'Kendi otelini bitirdi, bunu bitirmiyor' diyerek tenkitler alıyorum. Bu otelin yapılması için şahsi kefalet verdim fon oluşturdum. Bu otelin fondaki parası hala duruyor. Parasızlık yüzünden durmadı. Piyasa şartlarının oluşması için durdu" açıklamasında bulundu.



"ELEŞTİRİRKEN ÜSLUBA DİKKAT EDİN"

Yönetim Kurulu'nun çok yanlış dille eleştirildiğini ifade eden Özbek, "Disipline sevk edilenler var. Neden sevk ettik biliyor musunuz. Sayın Tunç Üner, "Genel Kurulu lağvet " demiş. Başkasını söylememe gerek var mı. Muhatap aldığın kişi Galatasaray Başkanı. Ali Sami Yen'in kurucu koltuğunda oturan birisi. Bunu söylemekten utanıyorum ama başka türlü bunu söylemem mümkün değil. Bunun içinde nerede Galatasaray yönetimini başkanını eleştirmek var? Üslubun bu mu olması gerekiyor. Yönetim Kurulları başarısız ve beceriksiz olabilir ama bu Genel Kurul'un seçtiği bir yönetim kurulu. Bu şekilde ifadeler kullanılmaz. Bu arkadaşlar bundan dolayı disipline sevk edildi. Ben bunu yapmasam yarın yine karşıma çıkıp bu ifadeleri kullanacaklar" dedi.



"YAPTIĞIMIZ HATALAR VE YANLIŞLAR VAR"

Eleştirilerden kuvvet aldığını da sözlerine ekleyen Özbek, "Amacımda hiçbir zaman beni eleştirdi diye, ya da yönetim kurulunu tenkit etti diye bir hesabım yok. Ben eleştirilerinizden kuvvet alıyorum ve bunun disiplin gereği olacağını düşünmüyorum. Özellikle futbolda iyi bir sezon geçirmedik. Yaptığımız hatalar ve yanlışlar var. Ders çıkarmasını biliyoruz. Önümüzdeki sezona hazırlanıyoruz ve etkili olacağını düşündüğümüz çalışmalarımız var. Zaman içinde sizlere aktaracağım. Önümüzdeki sezon özellikle futbolda çok daha iyi olacağını düşünüyorum. 2000'li jenerasyondan gelen bir altyapımız var. Bildiğiniz gibi Hırvatistan'da U17 şampiyonası oynanıyor. Bizim jenerasyonumuzdan 7 tane sporcumuz orada. Yarın da İngiltere'yle yarı final oynayacaklar. Bu yavru Aslanlar'a çok kuvvetli bir alkış istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş / İHA)