Yaptığı hırsızlıktan pişman olup polise teslim oldu
Samsun'da park halindeki bir araçtan beton kesme makinesi çalan genç yaptığı işten pişman olarak polise teslim oldu ve çaldığı makineyi teslim etti.
Samsun'da park halindeki bir araçtan beton kesme makinesi çalan genç yaptığı işten pişman olarak polise teslim oldu ve çaldığı makineyi teslim etti. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(25), O.B.'ye ait park halindeki kamyonetten beton kesme makinesini çaldı. Daha sonra pişman olan M.K. polise teslim oldu. Çaldığı makineyi de polise teslim eden M.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Muammer Ay /İHA)
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