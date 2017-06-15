'Yapmak istediğimiz projeler hedeflerine ulaşıyor'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapmak istedikleri projelerin hedefe ulaştığını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapmak istedikleri projelerin hedefe ulaştığını söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul Beykoz-Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihale sonuçlandı. İhaleyi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnş. AŞ. İş Ortaklığı kazandı. Şirketin verdiği teklif, 3 milyar 100 milyon lira, şirket payı gelir oranı yüzde 38, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 1 milyar 178 milyon lira olarak açıklandı. İhale sonrası Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



KURUM: "BUNU BAŞARILI BİR SÜREÇ OLARAK DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Toplantıda ilk söz alan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "6 firmadan teklif geldi. Bunu başarılı bir süreç olarak düşünebiliriz. 1 milyar 178 milyon TL bize arsa payı olarak teklif edilen orandır. Bu, bizim bu arsadan sözleşme süresince alacağımız minimum orandır. Geçmişteki ihalelere bakıldığında da biz daha önce yaptığımız işlerde bu oranın ve bu teklifin üzerine çıktık. Yüzde 50 ile yüzde 100'e varan oranlarda artış da gösterdi. Bu; o günkü ortam, arz-talep dengesi ile alakalı. Galatasaray Spor Kulübü ile yapmış olduğumuz protokol gereği 1 milyar 178 milyon TL'nin yüzde 80'i Galatasaray Spor Kulübü'nün; yüzde 20'si ise Emlak Konut GYO'nun olacak" şeklinde konuştu.



"GALATASARAY ADINA ÇOK SEVİNÇLİYİM"

"Galatasaray'ın KDV muafiyeti olduğunun dikkate alınması lazım" diyen Dursun Özbek ise, "Emlak Konut Sayın Genel Müdürü'me, çalışanlara, ihalenin hazırlanması, tanıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zaten çok yüksek olan marka değerlerini Galatasaray marka değeriyle birleştiğinde bu rakamın çıkması gayet normal. Bu projeleri hayata geçirmemizin sebebi Galatasaray'ın mali bağımsızlığını yakalaması yönündeydi... Şu anda Galatasaray'ın finansman kurumlarına olan borcu 175 milyon Dolar civarında. Gelecek hasılatı dikkate aldığımızda; elde edilecek hasılat bugün ifade edilen rakamın çok üstüne çıkıyor. Galatasaray mevcut finansman ve banka borçları itibariyle baktığımızda; önümüzdeki günlerde çok rahat bir finansal yapıya kavuşacak. Benim hedefim de buydu. Galatasaray adına çok sevinçliyim. Çok başarılı bir iş yaptığımızı ve iyi bir ortakla bu işe girdiğinizde sonucun da iyi olacağı noktası çok önemliydi" diye konuştu.



"GALATASARAY'IN ELİNDE BİR DEĞER VAR"

Projenin oluşmasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Özbek, "Kendisine Galatasaray ile ilgili görüşmemde, bu konuda destek istedim, tekrar teşekkür ediyorum bu desteği verdiler. Galatasaray'ın bu finansal yükünün azalması sportif başarıya büyük etki edecektir. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın elinde bir değer var. Bunun nasıl değerlendirileceği konusu, yapılacak hesaplarla ortaya çıkacaktır. Bugün son derece sevinçliyim. Şimdi hesap yapma durumuna geldik, oturup yapacağız; bu ihaleyi de Galatasaray lehine değerlendireceğiz" dedi.



"GALATASARAY'IN LAYIK OLDUĞU TESİSE TAŞINMASI SÖZ KONUSU"

Florya'daki arazi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Galatasaray şu anda Florya'da yaklaşık 80 dönüm arsa üzerinde yerleşik. 2 nizami sahası var. Birinde altyapı maç yapıyor, diğerinde de A takım idman yapıyor. Avrupa'daki eş değerlerimizin tesislerinde 6-7-8-12-15 saha var. Her gün aynı sahada idman yaptığınızda saha etkileniyor ve sakatlıklara sebebiyet veriyor. Burada yetişen oyuncunun da bu durumdan etkilenmesi söz konusu. Sadece benim yönetimim değil. Benden önceki yönetimler de Galatasaray'ı yeni bir mekana taşınma projesi yapmışlar. Bu bir ihtiyaç. Galatasaray'ın layık olduğu tesise taşınması söz konusu. Bunun için de en doğru tercih Emlak Konut'tu. Florya'dan taşınmamamız bir gerekliliktir. Oradaki arsanın da değerlendirilmesi çok önemli" diye konuştu.

