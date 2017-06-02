Yapay zekada yeni seviye: Acı tespiti

Cambridge Üniversitesinden bir grup araştırmacı, yapay zeka teknolojisini bir adım ileriye taşıyarak koyunların acı haritasını çıkardı.

Cambridge Üniversitesinden bir grup araştırmacı, yapay zeka teknolojisini bir adım ileriye taşıyarak koyunların acı haritasını çıkardı.

Günümüzde yapay zeka hayatın her alanına sirayet etmeye devam ederken, Cambridge Üniversitesinde görevli bir grup bilgisayar mühendisi bu teknolojiyi bir adım daha öteye taşıdı. Koyun yüzündeki kas noktalarını 480 farklı fotoğrafla kaydeden araştırmacılar, veterinerlerin koyun yüzünden acı tespiti yapma yöntemini bilgisayarlara öğretti. Her seviyede acıyla farklı koyun yüzü hareketlerini bilgisayar üzerinden eşleştiren araştırmacılar, koyun yüzünün şekline göre acı tespiti yaptı.

Yapay zeka yüzde 67 oranında doğruluk payıyla koyunun ne kadar acı çektiğini insan tahminine yakın tespit etti. Veterinerlerin işini kolaylaştıracak yapay zeka ile koyunların acı tespiti daha hızlı yapılabilecek.

(İdris Altun /İHA)