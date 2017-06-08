Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan motosiklette bulunan sürücü ve genç bir kız yanmaktan son anda kurtuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan motosiklette bulunan sürücü ve genç bir kız yanmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Aliçetinkaya Mahallesinden ilçe merkezine gitmekte olan Ömer Faruk Kaya idaresindeki 34 U 6420 plakalı motosiklet, Ayvalık Belediyesi'ne ait Eski Kırlangıç Fabrikası önünde bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen motosikletten motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Kaya ile motosikletin arkasında bulunan genç bir kız, son anda atlayarak yanmaktan kurtuldu.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler alevleri kısa sürede söndürdü.

Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Kaya, motosikletin alev aldığını, arkalarından gelen bir otomobilin sürücüsünün kendilerine bildirdiğini kaydederek, kullandığı motosikletin benzin hortumundan sızan akaryakıt sebebiyle yangının çıkmış olabileceğini söyledi.

(Suat Salgın/İHA)