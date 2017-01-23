Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Yanlış eve operasyon ölüme sebep oldu' iddiasına valilikten açıklama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Yanlış eve operasyon ölüme sebep oldu' iddiasına valilikten açıklama

Antalya'da bir kadının 'cinayet' şüphesiyle gözaltına alınmak istenen oğlunun yanında fenalaşıp hayatını kaybetmesiyle ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı.

Antalya'da bir kadının 'cinayet' şüphesiyle gözaltına alınmak istenen oğlunun yanında fenalaşıp hayatını kaybetmesiyle ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı.
Açıklamada, dün saat 15.30 sıralarında 155 ihbar hattına, 12 ayrı suçtan yakalama emri olduğu tespit edilen zanlı Ş.V.'nin bir evde saklandığı bilgisinin geldiği, şüphelinin yakalanması için çevre güvenliği alınarak evde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Emniyet güçlerinin ihbar edilen adreste yaptıkları arama sırasında, Hamide Yücel isimli kadının aniden fenalaşarak yere düşmesi üzerine, emniyet mensuplarınca 112 unsurları çağrılmış, Hamide Yücel sevk edildiği OFM Hastanesinde vefat etmiştir. Tanzim edilen ölüm raporu, 'bulaşıcı olmayan hastalık' neticesinde 'normal ölüm' olarak belirtilmiştir. Daha sonra Hamide Yücel'in kalp sorunu nedeniyle ameliyat edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu üzücü olay, yapılan bir ihbarı değerlendirirken meydana gelmiş olmakla birlikte, olayda emniyet mensuplarının herhangi bir hizmet kusuru olup olmadığını araştırmak üzere görevlendirme yapılmıştır."


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakanlık açıkladı: Onlara da aylık bağlanıyor
Korkunç motosiklet kazası kamerada
Bakan Kılıç'tan taziye mesajı
6 polise FETÖ'den tutuklama
Soma davası hakimi için müfettiş görevlendirildi iddiası
'Yanlış eve operasyon ölüme sebep oldu' iddiasına valilikten açıklama
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
Kar yağışı Çarşamba günü dönüyor
Kar yağışı Çarşamba günü dönüyor
Kenan Sofuoğlu antrenmanda bileğini kırdı
Kenan Sofuoğlu antrenmanda bileğini kırdı
AK Parti binasına saldıran terörist ölü ele geçirildi
AK Parti binasına saldıran terörist ölü ele geçirildi
Trump, Kuran'ı Kerim dinledi
Trump, Kuran'ı Kerim dinledi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakanlık açıkladı: Onlara da aylık bağlanıyor
Bakanlık açıkladı: Onlara da aylık bağlanıyor
Korkunç motosiklet kazası kamerada
Korkunç motosiklet kazası kamerada
Bakan Kılıç'tan taziye mesajı
Bakan Kılıç'tan taziye mesajı
6 polise FETÖ'den tutuklama
6 polise FETÖ'den tutuklama
Soma davası hakimi için müfettiş görevlendirildi iddiası
Soma davası hakimi için müfettiş görevlendirildi iddiası
'Yanlış eve operasyon ölüme sebep oldu' iddiasına valilikten açıklama
'Yanlış eve operasyon ölüme sebep oldu' iddiasına valilikten açıklama
Çocuk doktoruna şantaj
Çocuk doktoruna şantaj
İlk kez aynı masada oturdular
İlk kez aynı masada oturdular
Erdoğan'ın eleştirdiği kaymakamın görev yeri değişti
Erdoğan'ın eleştirdiği kaymakamın görev yeri değişti
Borsa haftanın ilk gününü yatay tamamladı
Borsa haftanın ilk gününü yatay tamamladı
Bursaspor'u Tunahan Akdoğan çalıştırdı
Bursaspor'u Tunahan Akdoğan çalıştırdı
Terör soruşturmasında 14 tutuklama
Terör soruşturmasında 14 tutuklama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English