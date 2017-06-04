Yanlış ayakkabı seçimi kalıcı sorunlara yol açabilir

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Necdet Işıklı, yanlış ayakkabı seçiminin kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, birçok noktada yere basan ortopedik ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Necdet Işıklı, yanlış ayakkabı seçiminin kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, birçok noktada yere basan ortopedik ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilinçli ayakkabı seçiminin yaşam süreci içinde oluşabilecek bazı sağlık problemlerini engelleyebileceğini belirten Necdet Işıklı, yanlış ayakkabı seçiminin getirdiği rahatsızlıklar ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Özel Genesis Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Necdet Işıklı, özellikle gün boyu ayakta durarak çalışmak zorunda olanların yanlış ayakkabı tercih etmesinin kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekti. Tabanın olabildiğince yere bastığı, ortopedik ayakkabıları tavsiye ettiğini kaydeden Işıklı, kadınların 4 santimetreden yüksek topuklu giymesinin sağlık açısından risk teşkil ettiğini belirtti.



"SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR"

Yaz aylarının kışa göre daha fazla ayakta kalınan bir mevsim olduğuna dikkat çeken Işıklı, "O yüzden ayakkabı seçimi yaparken çok dikkat etmeliyiz. Kullanacağımız ayakkabıların insan sağlığına uygun olması gerekiyor. Özellikle kadınlarda bu sıkıntı daha büyük oluyor çünkü topuklu ayakkabıyı daha çok giyiyorlar. Özellikle 4 santimetre ve üzeri topuklu ayakkabılar bir sürü problem doğmasına neden oluyor. Bir de ayak bileği burkulmaları çok sık gelişiyor. Bu yüzden topuklu ayakkabı seçimlerinde biraz daha tercihi iyi yapmak lazım. Topuk uzunluğunun 2 santimetreye indiği biraz daha yere basan ayakkabılar giymekte fayda var. Bunları yapmadığımız zaman oluşabilecek sıkıntılardan bir tanesi ayak bileği burkulması. Bunun dışında tırnak batması, nasırlaşma, mantar oluşumu, bel ve bacak ağrılarının doğmasına neden oluyor. Özellikle ayak bileği burkulmaları çok şiddetli olursa kalıcı hale gelebiliyor. Tırnak batmaları sıkıntılıdır. Sürekli tekrarlayan tırnak batmaları gelişebilir. İlaç tedavisine rağmen geçmeyen mantar enfeksiyonları oluşuyor. Bunlar ayakkabı seçimi için çok önemli" dedi.



"ÇOK NOKTADA YERE BASAN TABANLAR TERCİH EDİLMELİ"

Daha çok alınan ayakkabının tabanının yere tam basmasına dikkat ettiklerini belirten Işıklı, "Dengeyi tam oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Taban sertliğinin belli bir kıvamının olması gerektiğini düşünüyoruz. Daha çok kaliteli ayakkabılar tercih ediliyor bu nedenden dolayı. Ortopedik ayakkabılar önerilebiliyor. Uzun süre ayakta durup çalışan insanlarda bu sıkıntılar artabiliyor. Bu insanların giyeceği ayakkabıların özellikle birçok noktada tabanı yere basan ayakkabılar olması gerekiyor. Yüksek topuklu olmaması ve bir nebze geniş olması gerekiyor" diye konuştu.



"AYAK BÜYÜKLÜĞÜ GENETİK"

Ayakkabının geniş olmasının ayakta aşırı büyümeye neden olacağı algısının yanlış bir algı olduğuna dikkat çeken Işıklı, "Bu genetik bir yatkınlıktır. Ne yapılırsa yapılsın ayak belli bir büyüklüğe ulaşır, ulaştıktan sonra da orada kalır. Mesela Çin'de çocuklara demir ayakkabı yaparlardı büyümesin diye ama ona rağmen ayaklar büyüyorlardı. Bu algı yanlış bir algı" ifadelerini kullandı.



EN ÇOK TIRNAK BATMASI VAKALARI

Diyarbakır'da kendilerine gelen şikayetlere değinen Işıklı, şunları kaydetti:

"Bize en çok gelen hasta grubu tırnak batmaları. Bu da çok yanlış ayakkabı seçimi ve özellikle askeri personellerin genelde bot kullanmasına bağlı gelişen bir sıkıntıdır. Onun dışında baş parmağın eğilmesi vakalarımız var. Bu daha çok genetik nedenlerden ve yanlış ayakkabı seçiminden gelişebiliyor."

(Ejder Ediz Işık / İHA)