Yanlış adama çatınca bayılana kadar dayak yedi

Yanlış adama çatan genç, bayılana kadar dayak yedi.

Yanlış adama çatan genç, bayılana kadar dayak yedi.

Çin'de cep telefonuyla görüşme yapan akranına sataşan bir genç, beklemediği bir sonla karşılaştı. Genç, kendisinden uzak durmaya çalışan kişiye vurmaya başlayınca şimşekleri de üzerine çekti. Telefonunu kapattıktan sonra hasmına art arda vuran şahıs, araya girmek isteyen kişiyi de uzaklaştırdı. Çıkan ayakkabısını tekrar ayağına geçiren öfkeli şahıs, genci bayıltana kadar darp etti, ardından da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

