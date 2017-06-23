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Yankesicilik şebekesi çökertildi
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Yankesicilik şebekesi çökertildi

İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde kadınlara yönelik 33 yankesicilik olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyon sırasında yakalanan bir hırsız kaçmak istediği sırada ayağını kırarak yaralanırken, yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde kadınlara yönelik 33 yankesicilik olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyon sırasında yakalanan bir hırsız kaçmak istediği sırada ayağını kırarak yaralanırken, yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve cep telefonu ele geçirildi.
İstanbul'da Beyoğlu, Eyüp, Şişli, Bahçelievler, Kâğıthane ve Fatih ilçelerinde özellikle kadınlara yönelik hırsızlık eylemleri gerçekleştiren 15 kişilik yankesicilik çetesi yakayı ele verdi. Son 6 ay içerisinde 33 ayrı hırsızlık eyleminde çetenin 150 milyarlık nakit parayla birlikte çok sayıda cep telefonu ve ziynet eşyasını vurgun yaptığı öğrenildi.
Alışveriş merkezlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 33 yankesicilik olayının tek ekip tarafından yapıldığını belirledi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip taramaması yapan polis ekipleri ardından İstanbul'un daha önceden belirlenen semtlerindeki alışveriş merkezlerindeki güvenlik kameralarının da inceleyerek zanlıları tespit etti.

TOKAT'ÇI FİLMİ GERÇEK OLDU
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri AVM'deki güvenlik kameralarını incelemesinde güvenlik kontrol noktasında bulunan bir mağdurun çantasını x-ray cihazına bıraktığı sırada 2 kişiden birisi mağdurun çantasını cihaza bıraktığı kendi çantasına atarken diğer zanlı vatandaşın önünü perdeleyerek görüş açısını kapatıyor. Çantasını bulamayan vatandaş güvelik görevlilerinden yardım istiyor ancak çantasına ulaşmıyor.
Kameralara yansıyan diğer görüntülerde bir ayakkabı mağazasında bir müşteriyi gözüne kestiren zanlılar önce etrafında dolaşarak keşif yapıyor daha sonra aynı yöntemle birisi vatandaşın önünü ayakkabı bakma bahanesiyle kapatırken diğeri mağdurun cüzdanını çalıyor. Başka bir alışveriş merkezinde küçük çocuğu olan bir kadının basamaklardan çıktığı sırada şüphelilerden birisi elindeki ürünle kadının çantasının çalınma anını bertaraf ederken diğerinin çantasını çaldığı görülüyor.

KAÇARKEN AYAĞINI KIRDI
Yankesicilik ve Dolandırıcık Büro Amirliği Ekipleri çok sayıda ekibin desteğiyle daha önceden belirlenen 6 adrese 16 Haziran günü Operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla kapıların kırıldığı operasyonda bazı çete üyeleri çatıya kaçarak saklanmaya çalıştı. Operasyon sırasında polisten kaçmaya çalışırken düşüp ayağı kırılan şüpheli Nilgün G. önce adliyeye ardından emniyete sevk edildi. Operasyon kapsamında hırsızlık çetesi mensubu 6'sı kadın 5'i erkek olmak üzere 11 kişi yakalandı.Yakalanan zanlıların bazılarının daha önceden de suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüphelilerden 6'sı kadın 11 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.
(Ufuk Kıvık/İHA)

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