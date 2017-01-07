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Yanık yaraya diş macunu sürmeyin
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Yanık yaraya diş macunu sürmeyin

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Rauf Tuğrul Aksoy, yanıklarda halk arasında yanlış bilinen diş macunu, patates püresi, soğan püresi gibi şeylerin yaranının üzerine uygulanmasının yanlış olduğunu söyledi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Rauf Tuğrul Aksoy, yanıklarda halk arasında yanlış bilinen diş macunu, patates püresi, soğan püresi gibi şeylerin yaranının üzerine uygulanmasının yanlış olduğunu söyledi.

Yanıklarda aksine çeşme suyunun altına tutulması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Aksoy, "Soğutulma yapıldıktan sonra temiz bir soğuk bir kompleks ile ıslatılmış bir havlu olabilir, streç film ile sarılabilir, bunlar yapıldıktan sonra hastaneye hastanın intikali sağlanması gerekmektedir" dedi.

Aksoy, "Sıcak su yaralanmalarının özellikle çocuklarda görülen sık yaralanma şekli olduğuna dikkat çeken Op.Dr. Aksoy, "Genellikle kaza ve ihmaller sonucunda oluşmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte de değişik nedenlerle bu yanıklar oluşabilmektedir. Yanıklar oluştuktan sonra tabi ki bizim için en önemli şey acil müdahaledir. Özellikle yanık oluştuktan sonra 15 ile 30 dakika bizim için çok değerlidir. Yanık oluştuktan sonra yapmamız gereken ilk şey yanığa sebep olan etkenin hemen vücuttan uzaklaştırılması ve o bölgenin soğutulmasıdır. Bunun için sıcak su yanıklarında temas ettikten sonra hemen vücudumuzdaki giysilerin çıkarılması, yüzük bilezik gibi şeylerin daha sonra oluşacak ödemden dolayı zarar vermesini önlemek amacıyla çıkarılması gerekir. Daha sonra 15-30 dakika arasında muhakkak bir çeşme suyu altında o bölgenin soğutulması gerekmektedir. Soğutulma yapıldıktan sonra bizim gözlediğimiz bazı hatalar oluyor bunlardan özellikle bahsetmek istiyorum. Halk arasında diş macunu, patates püresi, soğan püresi gibi şeylerin yaranının üzerine uygulanması söz konusu oluyor, biz bunları istemiyoruz. Soğutulma yapıldıktan sonra temiz bir soğuk bir kompleks ile ıslatılmış bir havlu olabilir, streç film ile sarılabilir, bunlar yapıldıktan sonra hastaneye hastanın intikali sağlanması gerekmektedir. Hasta hastanemize geldikten sonra ilk müdahalemiz sonrasında yanık derinliklerine karar veriyoruz, yanık derinlikleri de yüzeysel derece yanıklar birinci derece oluyor, bunlar güneş yanıkları örnek verilebilir. İkinci derece yanıklarsa genellikle haşlanma suyu dediğimiz yanıklardır. Bunlar da kendi açısından yüzeyel ve derin olmak üzere ikiye ayrılıyor. Birinci derece yanıklar 5 ila 7 gün arasında kendiliğinden iyileşebilir, topikal ajanlar kullanılabilir. İkinci derece yanıklar ise eğer çocuk 10 yaşından küçük ise yüzde 10'un üzerinde ise mutlaka hastaneye yatma endikasyonu vardır. 10 ila 50 yaş arasındaysa yüzde 50'nin üzerindeki yanıklarda mutlaka hastanede tedavi olmasının endikasyonu vardır. 50 yaşın üzerinde yüzde 10'un üzerinde yanıklarda ikinci ve üçüncü derece yanıklarda mutlaka hastanede yatması gerekmektedir. Bunun dışında uyguladığımız yöntemler arasında ikinci ve üçüncü derece yanıklarda tabi ki topikal ajanlar, grefleme dediğimiz yöntemler olarak yapılması gereken işlemlerdir" diye konuştu.
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