08.01.2017 09:41 Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda söndürülürken, olayın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda söndürülürken, olayın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler yangına bir süre müdahale edemezken, Ordu, Giresun ve Rize'den de takviye ekiplerin gelmesiyle yangının büyük bir bölümü sabahın ilk ışıklarıyla söndürüldü. Yanan çam ağaçlarından dumanların çıktığı görülürken, arazinin büyük bölümünün ise yandığı gözlendi.

(Ozan Köse / İHA)

